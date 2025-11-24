Ν. Βουτζάς: Κυνηγούσαν αγριόχοιρους μέσα στον οικισμό – Καταγγελίες κατοίκων για πυροβολισμούς

Αναστάτωση επικράτησε το βράδυ της Πέμπτης στον Νέο Βουτζά, όταν κάτοικοι άκουσαν διαδοχικούς πυροβολισμούς μέσα σε δρόμους του οικισμού. Μάλιστα υπάρχουν και μαρτυρίες που κάνουν λόγο για άτομα που κινούνταν οπλισμένα, κυνηγώντας πιθανότατα αγριογούρουνα, μέσα σε κατοικημένη περιοχή.

Διαβάστε επίσης

Η κινητοποίηση της αστυνομίας ήταν άμεση ωστόσο δεν εντοπίστηκαν οι δράστες. Σε βίντεο ντοκουμέντο ακούγονται οι πυροβολισμοί που θορύβησαν τους κατοίκους. Στην εκπομπή «Newsroom» με τον Γιώργο Σιάδημα μιλά η κάτοικος της περιοχής, Αναστασία Ζακυνθινού για το περιστατικό.

«Την Πέμπτη το βράδυ ακουστήκαν πυροβολισμοί. Βγήκαμε έξω, κινούμασταν στην περιοχή είτε με τα αυτοκίνητα μας, είτε πεζοί για να εντοπίσουμε τους δράστες. Προφανώς ήταν λαθροκυνηγοί οι οποίοι είχαν έρθει παρανόμως να κυνηγήσουν προφανώς αγριογούρουνα στον Νέο Βουτζά. Εγώ συναντήθηκα και με δύο μηχανές της ομάδας ΔΙΑΣ που τους έψαχναν, δεν βρέθηκε κάτι. Σε αστικό και περαστικό ιστό τέτοιες ενέργειες είναι εντελώς παράνομες και επικίνδυνες», σημείωσε.

Για την παρουσία αγριογούρουνων στο Νέο Βουτζά η κ. Ζακυνθινού ανέφερε: «Εδώ και αρκετούς μήνες υπάρχει παρουσία αγριογούρουνων. Τα ζωάκια αυτά δεν ενοχλούν, δεν είναι επιθετικά. Κινούνται συνήθως αργά τη νύχτα προς αναζήτηση τροφής».

Ρεπορτάζ: Βάσια Ηλιοπούλου

ertnews.gr