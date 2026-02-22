Μυστηριώδης δωρεά - Και μάλιστα τεράστια!

Μια πόλη στην Ιαπωνία έλαβε μια σημαντική δωρεά για να επισκευάσει το παλιό της σύστημα ύδρευσης: 21 κιλά (46 λίβρες) σε ράβδους χρυσού.

Οι ράβδοι χρυσού, αξίας περίπου 560 εκατομμυρίων γιεν (3,6 εκατομμύρια δολάρια, 2,7 εκατομμύρια λίρες), δόθηκαν τον περασμένο Νοέμβριο από έναν δωρητή που επιθυμούσε να παραμείνει ανώνυμος, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της Οσάκα, Hideyuki Yokoyama, σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη.

Η Οσάκα, με πληθυσμό σχεδόν τρία εκατομμύρια κατοίκους, είναι ένα εμπορικό κέντρο που βρίσκεται στην περιοχή Κανσάι της Ιαπωνίας και η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας.

Όμως, όπως και πολλές άλλες ιαπωνικές πόλεις, οι σωλήνες ύδρευσης και αποχέτευσης της Οσάκα είναι παλιοί, γεγονός που προκαλεί όλο και μεγαλύτερες ανησυχίες για την ασφάλεια.

Σύμφωνα με το γραφείο ύδρευσης της πόλης, η Οσάκα κατέγραψε περισσότερες από 90 περιπτώσεις διαρροών σε σωλήνες ύδρευσης κάτω από τους δρόμους της κατά το οικονομικό έτος 2024.

«Η αντιμετώπιση της παλαιότητας των σωληνώσεων νερού απαιτεί τεράστιες επενδύσεις. Επομένως, δεν έχω παρά να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου», δήλωσε ο Yokoyama στους δημοσιογράφους την Πέμπτη, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την τεράστια δωρεά χρυσού.

Ο Yokoyama χαρακτήρισε το ποσό «εκπληκτικό» και είπε ότι «έμεινε άφωνος».

Τι είχε κάνει πριν ο ίδιος δωρητής στην Ιαπωνία

Ο ίδιος μυστήριος δωρητής είχε προηγουμένως δωρίσει 500.000 γιεν σε μετρητά για τα δημοτικά υδραγωγεία, πρόσθεσε.

Το γραφείο υδρευσης της πόλης ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι είναι ευγνώμων για τη δωρεά χρυσού και θα τον αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο, μεταξύ άλλων για την αντιμετώπιση της φθοράς των σωλήνων ύδρευσης.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, πάνω από το 20% των σωλήνων ύδρευσης της Ιαπωνίας έχουν ξεπεράσει τη διάρκεια ζωής τους, που είναι 40 χρόνια.

Οι καταβόθρες έχουν επίσης γίνει όλο και πιο συχνές στις ιαπωνικές πόλεις, πολλές από τις οποίες έχουν παλαιωμένη υποδομή αποχέτευσης.

Πέρυσι, μια τεράστια τρύπα στην επαρχία Σαϊτάμα κατάπιε την καμπίνα ενός φορτηγού, σκοτώνοντας τον οδηγό του. Η τρύπα πιστεύεται ότι προκλήθηκε από τη διαρροή ενός αποχετευτικού σωλήνα.

Το περιστατικό αυτό ώθησε τις ιαπωνικές αρχές να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την αντικατάσταση των διαβρωμένων σωλήνων σε ολόκληρη τη χώρα. Ωστόσο, προβλήματα με τον προϋπολογισμό έχουν καθυστερήσει την πρόοδο των εργασιών ανανέωσης των σωλήνων.

