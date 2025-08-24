Μυστήριο με θάνατο νεαρού μέσα στην πισίνα στη Μύκονο - Στο νοσοκομείο ο φίλος του

Σκηνές που θυμίζουν αστυνομικό θρίλερ εκτυλίχθηκαν σε πολυτελές ξενοδοχείο στον Ορνό της Μυκόνου, όταν δύο νεαροί, υπήκοοι Βραζιλίας, βρέθηκαν αναίσθητοι μέσα στην ιδιωτική πισίνα του δωματίου τους.

Ο ένας ανασύρθηκε νεκρός, ενώ ο φίλος του σώθηκε την τελευταία στιγμή.

Οι δύο νεαροί , ηλικίας 20 και 22 ετών, εντοπίστηκαν από το προσωπικό, το οποίο ανησύχησε βλέποντας υπερχείλιση νερού να κατεβαίνει σε χαμηλότερο όροφο. Μπαίνοντας στο δωμάτιο, βρέθηκαν μπροστά σε ένα σοκαριστικό θέαμα: οι δύο νεαροί ακίνητοι μέσα στο νερό. Δεν αποκλείεται η υπερχείλιση να προήλθε την ώρα που οι δύο νέοι πάλευαν απεγνωσμένα να σωθούν.

Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ με τους διασώστες να επαναφέρουν Στη ζωή τον έναν από τους δύο νεαρούς.

Η αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα. Ο ιατροδικαστής και οι τοξικολογικές εξετάσεις αναμένεται να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια του πνιγμού.

Κατερίνα Ρίστα

newsbomb.gr