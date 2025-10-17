Μπόνους Παραγωγικότητας στο Δημόσιο Τομέα: Γιατί όχι και στην Ελληνική Αστυνομία;

Τα τελευταία χρόνια, η έννοια της παραγωγικότητας στο Δημόσιο Τομέα αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία. Οι σύγχρονες δημόσιες υπηρεσίες καλούνται όχι μόνο να προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες στους πολίτες, αλλά και να επιβραβεύουν την προσπάθεια, την αποτελεσματικότητα και τη φυσική ή επαγγελματική ετοιμότητα των στελεχών τους.

Η ανάγκη επιβράβευσης στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας

Το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας επιτελεί ένα απαιτητικό έργο, υπό συνθήκες που συχνά δοκιμάζουν τα ψυχικά και σωματικά του όρια. Παρ’ όλα αυτά, μέχρι σήμερα δεν υφίσταται ένα αντικειμενικό και δίκαιο σύστημα επιβράβευσης που να συνδέει την απόδοση και τη φυσική ετοιμότητα με οικονομικό κίνητρο.

Μια καινοτόμος πρόταση είναι η καθιέρωση “Μπόνους Παραγωγικότητας” για τους Αστυνομικούς, με αφορμή τις ετήσιες συντηρητικές εκπαιδεύσεις που ήδη πραγματοποιούνται.

Η πρόταση

Κάθε χρόνο, οι Αστυνομικοί που φέρουν όπλο υποχρεούνται να συμμετέχουν σε προγράμματα συντηρητικής εκπαίδευσης, τα οποία περιλαμβάνουν μαθήματα αυτοάμυνας, οπλοτεχνικής και σκοποβολής.

Στο πλαίσιο αυτής της εκπαίδευσης, προτείνεται να καθιερωθεί προαιρετικά ένα τρίπτυχο αθλητικών δοκιμασιών, με χρονομέτρηση και επίσημη καταγραφή επιδόσεων, οι οποίες θα περιλαμβάνουν:

Δρόμο ταχύτητας 200 μέτρων

Άλμα εις μήκος

Ρίψη σφαίρας

(Φυσικά θα μπορεί να γίνει διαχωρισμός μεταξύ γυναικών και αντρών)

Οι επιδόσεις θα καταγράφονται επίσημα από επιτηρητές, ενώ η συμμετοχή θα είναι εθελοντική.

Σύστημα επιβράβευσης

Μετά την ολοκλήρωση των δοκιμασιών (τέλος του έτους), οι πρώτοι 10% των συμμετεχόντων με τις καλύτερες συνολικές επιδόσεις θα λαμβάνουν ετήσιο μισθολογικό μπόνους ίσο με έναν βασικό μισθό του βαθμού τους.

Το μπόνους αυτό θα λειτουργεί:

Ως κίνητρο βελτίωσης φυσικής κατάστασης ,

Ως αναγνώριση της προσπάθειας ,

Και ως μέτρο ενίσχυσης του επαγγελματισμού και της πειθαρχίας .

Διαφάνεια και αξιοπιστία

Για να διασφαλιστεί η διαφάνεια και το αδιάβλητο της διαδικασίας, σε κάθε εκπαιδευτική περίοδο θα πρέπει να συμμετέχουν άτομα από τουλάχιστον (3) διαφορετικές Υπηρεσιες της ΕΛ.ΑΣ., τα οποία θα υπογράφουν ως μάρτυρες – επιβεβαιωτές των επιδόσεων κάθε συμμετέχοντος.

Επιπλέον, οι Αθλητές της Υ.Φ.Α.Α. και το προσωπικό της Ε.Κ.Α.Μ., αν και θα ΕΞΑΙΡΟΎΝΤΑΙ από την κατάταξη λόγω διαφορετικών επιχειρησιακών καθηκόντων, θα μπορούν να συμμετέχουν ως επιτηρητές και παρατηρητές, συμβάλλοντας στην ορθότητα και εγκυρότητα της διαδικασίας.

Τα οφέλη του μέτρου

Ενίσχυση φυσικής κατάστασης και ετοιμότητας των Αστυνομικών. Κίνητρο συμμετοχής και πνεύμα ευγενούς άμιλλας μεταξύ των υπηρεσιών. Αντικειμενικό σύστημα επιβράβευσης χωρίς υποκειμενικά κριτήρια. Βελτίωση της δημόσιας εικόνας της ΕΛ.ΑΣ., ως σύγχρονου οργανισμού που αξιολογεί και επιβραβεύει το προσωπικό του. Χαμηλό δημοσιονομικό κόστος , καθώς το μπόνους θα απονέμεται σε περιορισμένο ποσοστό 10% του προσωπικού που θα συμμετάσχει, στη βάση υφιστάμενων κονδυλίων.

Συμπέρασμα

Η καθιέρωση ενός μπόνους παραγωγικότητας μέσω αθλητικών δοκιμασιών μπορεί να αποτελέσει μια πρωτοποριακή κίνηση για τα ελληνικά δεδομένα.

Ενισχύει τη φυσική και ψυχική ετοιμότητα των αστυνομικών, επιβραβεύει την προσπάθεια, και ταυτόχρονα προάγει το κύρος και την αξιοπιστία του Σώματος απέναντι στην κοινωνία.

Η Ελληνική Αστυνομία έχει όλα τα εχέγγυα για να γίνει πιλοτικό παράδειγμα εφαρμογής ενός τέτοιου προγράμματος στο Δημόσιο Τομέα.

Υπαρχ. ΤΕΓΓΕΛΙΔΗΣ Ν.