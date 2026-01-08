“Μπλόκο” της ΕΛ.ΑΣ. στο μπλόκο των αγροτών πριν την Κακαβιά (βίντεο)

Δυνάμεις της Αστυνομίας έχουν κλείσει, τον εθνικό δρόμο που οδηγεί από το Καλπάκι στην Κακαβιά με πρόθεση να μην επιτρέψουν στους αγρότες με τα τρακτέρ και τα οχήματα που πραγματοποιούν πορεία, να φτάσουν στο τελωνείο του μεθοριακού σταθμού.

Σύμφωνα με το epirusgate, oι αγρότες από το μπλόκο του Καλπακίου συγκεντρώθηκαν στις 12 στο Καλπάκι και ξεκίνησε πορεία προς τον τελωνειακό σταθμό με σκοπό να αποκλείσουν για ένα 48ωρο τις εγκαταστάσεις του μεθοριακού σταθμού.

Οι δυνάμεις της αστυνομίας ωστόσο ανέπτυξαν σχέδιο “αντιμπλόκου” στο επιχειρούμενο νέο μπλόκο των αγροτών και δεν θα επιτρέψουν την προσέγγισή τους στο σημείο.