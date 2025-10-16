PoliceNET of Greece logo
Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Μπλόκα της ΕΛ.ΑΣ για να σταματήσει “θερμούς” οπαδούς από το Μαυροβούνιο – ΒΙΝΤΕΟ

15:19 | 16/10/2025

Στήνουν μπλόκο αστυνομικές δυνάμεις για να αποτρέψουν μετακίνηση οπαδών από το Μαυροβούνιο στην Αθήνα.

Σύμφωνα με το flamis.gr,  η ΕΛ.ΑΣ έχει πληροφορίες για την έλευση οπαδών της ομάδα Μπουντούτσνοστ από το Μαυροβούνιο, που θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό σήμερα το βράδυ σε αγώνα πόλο ανδρών , στην Αθήνα.

Περιπολικά έχουν στήσει ήδη μπλόκα στην παλαιά εθνική οδό Πατρών -Κορίνθου, προκειμένου να εμποδίσουν τους οπαδούς να φθάσουν με λεωφορεία στην πρωτεύουσα, δεδομένου ότι θεωρούνται …ιδιαίτερα θερμοί και προκαλούν συχνά επεισόδια.

Δείτε επεισόδια που προκάλεσαν οι συγκεκριμένο οπαδοί τον περασμένο Ιούλιο, όταν και συνεπλάκησαν μεταξύ τους:

