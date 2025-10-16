Μπλόκα της ΕΛ.ΑΣ για να σταματήσει “θερμούς” οπαδούς από το Μαυροβούνιο – ΒΙΝΤΕΟ

Στήνουν μπλόκο αστυνομικές δυνάμεις για να αποτρέψουν μετακίνηση οπαδών από το Μαυροβούνιο στην Αθήνα.

Σύμφωνα με το flamis.gr, η ΕΛ.ΑΣ έχει πληροφορίες για την έλευση οπαδών της ομάδα Μπουντούτσνοστ από το Μαυροβούνιο, που θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό σήμερα το βράδυ σε αγώνα πόλο ανδρών , στην Αθήνα.

Διαβάστε επίσης

Περιπολικά έχουν στήσει ήδη μπλόκα στην παλαιά εθνική οδό Πατρών -Κορίνθου, προκειμένου να εμποδίσουν τους οπαδούς να φθάσουν με λεωφορεία στην πρωτεύουσα, δεδομένου ότι θεωρούνται …ιδιαίτερα θερμοί και προκαλούν συχνά επεισόδια.

Δείτε επεισόδια που προκάλεσαν οι συγκεκριμένο οπαδοί τον περασμένο Ιούλιο, όταν και συνεπλάκησαν μεταξύ τους: