Το μπλακ άουτ που πάγωσε τις πτήσεις στην Ελλάδα -Πώς παρέλυσε χθες το ελληνικό FIR, τι συνέβη

Μια πρωτοφανή κρίση στον εναέριο χώρο της Ελλάδας εξελίχθηκε από χθες το πρωί.

Αεροδρόμια «πάγωσαν» τις απογειώσεις και ανέστειλλαν τις προσγειώσεις ενώ οι πτήσεις που διέσχιζαν τη χώρα στα πάνω από 28.500 πόδια σταμάτησαν, και η Ελλάδα βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα πρωτοφανές μπλακ άουτ στην εναέρια κυκλοφορία. Το σοβαρό πρόβλημα, που ξεκίνησε χθες το πρωί και κράτησε για τουλάχιστον 9 ώρες, οδήγησε σε ακυρώσεις 53 αφίξεων και 54 αναχωρήσεων από αεροδρόμια της χώρας.

Διαβάστε επίσης

Όλα ξεκίνησαν όταν ταυτόχρονα παρουσιάστηκε ένα πρόβλημα σε πολλαπλές συχνότητες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), ένα περιστατικό που οι αρμόδιοι αρχικά περιέγραψαν με τις λέξεις «μαζική παρεμβολή» και «πρωτοφανές φαινόμενο».

Η ΥΠΑ ανακοίνωσε αργά χθες το απόγευμα ότι το πρόβλημα έχει πλέον αποκατασταθεί, επισημαίνοντας ότι συνεργάζεται στενά με τον ΟΤΕ για την πλήρη τεκμηρίωση του περιστατικού και τη λήψη μέτρων πρόληψης. Παράλληλα, οι μηχανικοί της ΥΠΑ διεξάγουν ελέγχους σε όλους τους αναμεταβιβαστικούς σταθμούς ενώ χθες πραγματοποιήθηκε πτήση ελέγχου με αεροσκάφος της ΥΠΑ, και τη συνδρομή της ΕΕΤΤ. Ο ΟΤΕ, από την πλευρά του, ξεκαθάρισε ότι τα κυκλώματα που παρέχει στην ΥΠΑ είναι πλήρως λειτουργικά και δεν σχετίζονται με άλλα συστήματα της υπηρεσίας.

Οι επιπτώσεις ήταν άμεσες και ορατές σε όλη τη χώρα. Η Aegean Airlines, με επίσημη ανακοίνωσή της, ενημέρωσε ότι όλες οι πτήσεις της προς και από ελληνικά αεροδρόμια υπέστησαν καθυστερήσεις ή αναγκαστικές αναστολές, ενώ για όσες είχαν ήδη ξεκινήσει δρομολόγια μέσα στον ελληνικό FIR η εταιρεία τόνισε ότι τηρήθηκαν αυστηρά τα διεθνή πρωτόκολλα ασφαλείας. «Η ασφάλεια των επιβατών και του προσωπικού μας είναι απόλυτη προτεραιότητα», ανέφερε η ανακοίνωση.

Ο αντιπτέραρχος εν αποστρατεία Αθανάσιος Παπανικολάου μιλώντας στο iefimerida χαρακτηρίζει το γεγονός πρωτοφανές σε ένταση και διάρκεια. «Όταν επηρεάζονται ταυτόχρονα τα Κέντρα Ελέγχου Αθηνών και Μακεδονίας και ενεργοποιείται καθολική αναστολή απογειώσεων και προσγειώσεων, το ζήτημα δεν είναι απλό», λέει και εξηγεί ότι τα πιθανά σενάρια «περιλαμβάνουν κακόβουλη ενέργεια, τεχνική αστοχία ή ανθρώπινο λάθος». Παράλληλα, δεν αποκλείει τη συμμετοχή κρατικών οντοτήτων ή εταιρειών που πιέζουν για την πώληση νέων συστημάτων, καταδεικνύοντας τις αδυναμίες των υπαρχόντων υποδομών. «Τίποτα δεν μπορούμε να αποκλείσουμε, αλλά είναι σαφές ότι κάτι δεν λειτούργησε όπως θα έπρεπε».

ADVERTISEMENT

Το περιστατικό ανέδειξε και μια άλλη χρόνια αδυναμία όπως αναφέρει ο κ. Παπανικολάου που είναι η απουσία του ψηφιακού συστήματος CPDLC (Controller-Pilot Data LinkCommunications). «Πρόκειται για ένα ψηφιακό κανάλι επικοινωνίας μεταξύ πιλότου και ελεγκτή, που επιτρέπει την αποστολή γραπτών μηνυμάτων αντί για φωνητική επικοινωνία. Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, το CPDLC έχει εγκατασταθεί, εξασφαλίζοντας επαφή με τα αεροσκάφη ακόμη και όταν οι φωνητικές συχνότητες παρουσιάζουν βλάβες ή παρεμβολές. Στην Ελλάδα, όμως, δεν υπάρχει. Εδώ στην Ελλάδα δεν το έχουμε. Γιατί δεν το έχουμε, δεν ξέρω», δηλώνει ο κ. Παπανικολάου, σημειώνοντας ότι η απουσία του συστήματος καθιστά τον ελληνικό ουρανό ιδιαίτερα ευάλωτο σε κρίσεις.

Σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν τη λειτουργία των συστημάτων, μια απλή τεχνική βλάβη δεν επαρκεί για να εξηγήσει την πλήρη εικόνα. Τα συστήματα ελέγχου πτήσεων είναι σχεδιασμένα να αντέχουν ακόμη και όταν ένα τμήμα τους παρουσιάσει πρόβλημα. Το γεγονός ότι «έπεσαν» ταυτόχρονα κρίσιμες λειτουργίες παραπέμπει είτε σε αποτυχία των εφεδρειών είτε σε κοινό σημείο αστοχίας, κάτι που θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρό για υποδομές εθνικής σημασίας. Η Ελλάδα διαχειρίζεται έναν από τους πιο σύνθετους εναέριους χώρους της Ευρώπης, με τεράστιο όγκο πτήσεων, ειδικά τους θερινούς μήνες, αλλά χωρίς πάντα αντίστοιχες υποδομές και σύγχρονα συστήματα.

Το σενάριο κυβερνοεπίθεσης δεν μπορεί να αποκλειστεί, παρόλο που κάποιοι ειδικοί τονίζουν ότι τα συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας δεν είναι πλήρως εκτεθειμένα στο διαδίκτυο. Το περιστατικό αποκάλυψε με τον πιο δραματικό τρόπο πόσο εύθραυστος είναι ο ελληνικός εναέριος χώρος και πόσο ανάγκη υπάρχει για εκσυγχρονισμό και ενίσχυση των συστημάτων.

Σύμφωνα με συνδικαλιστές της Πολιτικής Αεροπορίας το μπλακ άουτ δεν ήταν απλή τεχνική αστοχία, αλλά το αποτέλεσμα δεκαετιών υποεπένδυσης, παλαιού εξοπλισμού και ελλείψεων σε εφεδρείες. Ο ουρανός της χώρας, για αρκετές ώρες, έκλεισε, θυμίζοντας σε όλους ότι η ασφάλεια, η αξιοπιστία και η διεθνής εικόνα του ελληνικού FIR δεν είναι δεδομένες και απαιτούν άμεση προσοχή και δράση. Στην τελευταία ανακοίνωσή της η ΥΠΑ, που εκδόθηκε αργά χθες το απόγευμα, ανέφερε πως κατά τη διάρκεια του συμβάντος η ασφάλεια των πτήσεων διασφαλίστηκε πλήρως, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Παράλληλα, οι έρευνες για το τι προκάλεσε το πρόβλημα συνεχίζονται.

iefimerida.gr