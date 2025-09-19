Μπαράζ ατυχημάτων με αστυνομικούς σε τροχονομικούς ελέγχους στη νότια Καρολίνα

Στη Νότια Καρολίνα των ΗΠΑ, ένας αστυνομικός τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από όχημα κατά τη διάρκεια τροχονομικού ελέγχου στην κομητεία Lexington.

Πρόκειται για τον τρίτο αστυνομικό που χτυπιέται από αυτοκίνητο μέσα σε διάστημα ενός μήνα στην πολιτεία.

Ο Wayne H. LaBounty μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ελικόπτερο στο νοσοκομείο, ενώ τον Αύγουστο ένας άλλος αστυνομικός, ο Dennis D. Ricks, είχε χάσει τη ζωή του ύστερα από παρόμοιο περιστατικό.

Παράλληλα, ο Mitchell Williams Jr. εξακολουθεί να αναρρώνει στο σπίτι του μετά από τραυματισμό που υπέστη στις 7 Σεπτεμβρίου.

Οι αρχές καλούν τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μειώνουν ταχύτητα και να αλλάζουν λωρίδα όταν βλέπουν μπλε φώτα, προκειμένου να προστατεύονται τόσο οι αστυνομικοί όσο και οι πολίτες.