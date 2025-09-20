PoliceNET of Greece logo
Μοναστηράκι: Αποβιβάστηκαν επιβάτες συρμού του ΗΣΑΠ λόγω έντονης μυρωδιάς -Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

Μοναστηράκι: Αποβιβάστηκαν επιβάτες συρμού του ΗΣΑΠ λόγω έντονης μυρωδιάς -Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

Πηγή: iefimerida.gr
19:25 | 20/09/2025

Έντονη μυρωδιά προκάλεσε αναστάτωση σε επιβάτες που βρίσκονταν σε ﻿συρμό του ΗΣΑΠ που εκτελούσε δρομολόγιο με κατεύθυνση προς Πειραιά.

Ο συρμός ακινητοποίηθηκε στον σταθμό της Γραμμής 1 του Μετρό Μοναστηράκι, αποβιβάζοντας τους επιβάτες. Όπως ενημερώνει η ΣΤΑΣΥ, η μυρωδιά φέρετια να προκλήθηκε κατά το φρενάρισμα.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ
«Σας ενημερώνουμε, πως στις 17:33 το απόγευμα του Σαββάτου 20/09 στον σταθμό της Γραμμής 1 του Μετρό Μοναστηράκι, συρμός με κατεύθυνση προς Πειραιά αποβίβασε τους επιβάτες, λόγω έντονης μυρωδιάς, που πιθανότατα προκλήθηκε κατά το φρενάρισμα. Ο συρμός αποσύρθηκε για έλεγχο στο Αμαξοστάσιο και τους επιβάτες παρέλαβε ο επόμενος συρμός».

