«Modì»: Ένα όνειρο του Αλ Πατσίνο που έγινε πραγματικότητα έπειτα από 30 χρόνια

Ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια του Χόλιγουντ, ο Αλ Πατσίνο (Al Pacino) αφιέρωσε τρεις δεκαετίες της ζωής του για να φέρει στη μεγάλη οθόνη την ιστορία ενός από τους σπουδαιότερους καλλιτέχνες του 20ού αιώνα, του Αμεντέο Μοντιλιάνι (Amedeo Modigliani).





Όπως αποκάλυψε στον Guardian, αυτού του είδους οι ταινίες είναι «πάντα δύσκολο να υλοποιηθούν».



Πλέον, αυτό το όνειρο παίρνει σάρκα και οστά. Η ταινία, με τίτλο «Modigliani - Three Days on the Wing of Madness», σε σκηνοθεσία Τζόνι Ντεπ (Johnny Depp) αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 11 Ιουλίου.