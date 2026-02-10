Μνημόσυνο από την Ένωση Αστυνομικών Αργολίδας για τους πεσόντες στο καθήκον συνάδελφους

Γνωρίζεται πώς το πρώτο Ψυχοσάββατο κάθε χρόνου έχει καθιερωθεί ως ημέρα μνήμης υπέρ των πεσόντων κατά την εκτέλεση του καθήκοντος Αστυνομικών.

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα πραγματοποιήσει το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 11:00 μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών όσων Αστυνομικών θυσιάστηκαν στο βωμό του καθήκοντος, στο στρατιωτικό νεκροταφείο του Ιερού Ναού Παμμεγίστων Ταξιαρχών Ναυπλίου.

Αμέσως μετά θα γίνει Τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο πεσόντων Αστυνομικών κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, που βρίσκεται στον αύλειο χώρο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αργολίδας.

Σας προσκαλούμε να μας τιμήσετε με την παρουσία σας.

Μετά το πέρας της τελετής θα παρατεθεί δεξίωση.