Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν η Ακαδημία Αθηνών και το ΑΠΘ

Μια συγκινητική τελετή διεξήχθη σήμερα στην Ακαδημία Αθηνών για την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του ανώτατου πνευματικού θεσμού της χώρας και του μεγαλύτερου ελληνικού Πανεπιστημίου.

Το 2026, η Ακαδημία Αθηνών και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο θα γιορτάσουν τα 100 χρόνια λειτουργίας τους. Ο Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, Καθηγητής Τιβέριος, όπως και ο Γενικός Γραμματέας της Ακαδημίας Αθηνών, Καθηγητής Ζερεφός, διετέλεσαν αμφότεροι Καθηγητές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.

Εκ μέρους του ΑΠΘ, το Μνημόνιο υπέγραψε ο Πρύτανης του Ιδρύματος, Καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης, παρουσία των Αντιπρυτάνεων, Καθηγητών Ιωάννη Ρέκανου και Ιάκωβου Μιχαηλίδη, και του Κοσμήτορος της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, Καθηγητή Παναγιώτη Γκλαβίνη.

Το υπογραφέν Μνημόνιο οριοθετεί τους τομείς συνεργασίας των δύο Ιδρυμάτων, που συνδυάζουν την μακρά παράδοσή τους με την τεχνολογική εξέλιξη, ώστε και οι δύο να συνεχίσουν να εκπληρώνουν την αποστολή τους για την οποία ιδρύθηκαν έναν αιώνα πριν. Οι Καθηγητές του Αριστοτελείου ξεναγήθηκαν από τους πρώην συναδέλφους τους στους χώρους και στη Βιβλιοθήκη της Ακαδημίας, όπου είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν ορισμένα από τα πιο σπάνια βιβλία της Ελληνικής Ιστορίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ