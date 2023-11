ΜΜΕ Πορτογαλίας: «Στα χέρια του Μαρινάκη η Ρίο Αβε, επενδύει 20,5 εκατ. ευρώ μέχρι τον Ιούνιο»(p)

Στα χέρια του Βαγγέλη Μαρινάκη περνάει η Ρίο Αβε, σύμφωνα με ΜΜΕ από την Πορτογαλία. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ιστοσελίδα CabineSport, «τα μέλη της Ρίο Αβε ενέκριναν το επενδυτικό κεφάλαιό του με 555 ψήφους υπέρ, 20 αποχές και 21 ψήφους κατά».

Με αυτό, όπως αναφέρει, ο «Μαρινάκης, ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού και της Νόττιγχαμ Φόρεστ, θα κατέχει το 80% του κεφαλαίου και θα έβαζε 20,5 εκατομμύρια στη Ρίο Άβε μέχρι τον Ιούνιο του 2024, για πληρωμές οφειλών, ενίσχυση της ομάδας τον Ιανουάριο και βελτιώσεις στο γήπεδο είναι στα σχέδια.»

