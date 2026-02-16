Μισθοί: Πόσο αναμένεται να αυξηθούν - Ποια επιδόματα συμπαρασύρονται

Του Βαγγέλη Δουράκη

Στην τελική ευθεία μπαίνει η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού χωρίς να αποκλείεται αναπροσαρμογή - «έκπληξη» από την 1η Απριλίου: Η διαβούλευση των κοινωνικών εταίρων είναι σε εξέλιξη και το ποσοστό της αύξησης -όπως αναμένεται- θα γίνει γνωστό στο Υπουργικό Συμβούλιο του Μαρτίου. Η νέα αναπροσαρμογή δεν αφορά μόνο τον ιδιωτικό τομέα, αλλά επεκτείνεται «αυτόματα» και στο Δημόσιο, ενεργοποιώντας αυξήσεις σε όλο το μισθολογικό φάσμα.

Φυσικά άμεσα ενδιαφερόμενοι είναι σχεδόν 600.000 εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, για τους οποίους άλλωστε γίνονται οι διαβουλεύσεις, με την αύξηση να «συμπαρασύρει» προς τα πάνω και περίπου 20 επιδόματα, όπως είναι το επίδομα ανεργίας, το επίδομα μητρότητας, αλλά και οι προσαυξήσεις, λόγω προϋπηρεσίας (τριετίες) και υπερωριακής απασχόλησης.

Το σενάριο «έκπληξη» για την αύξηση των κατώτατων αποδοχών

Το επικρατέστερο σενάριο για το ύψος της αύξησης μιλά για 40 ή 50 ευρώ, ώστε ο κατώτατος μισθός να διαμορφωθεί στα 920 με 930 ευρώ (από 880 ευρώ σήμερα) και προκειμένου να ξεπεράσει τα 950 ευρώ το 2027.

Εντούτοις δεν αποκλείεται και η «έκπληξη»: Υπάρχουν πληροφορίες που αναφέρουν ότι η αύξηση ενδέχεται να διαμορφωθεί φέτος στα 70 ευρώ, ώστε ο κατώτατος μισθός να «σκαρφαλώσει» στα 950 ευρώ από το τρέχον έτος.

Η κυβέρνηση, φέρεται να θέλει να εξαντληθούν τα περιθώρια για μια αύξηση - «έκπληξη» που θα αναπροσαρμόσει τον μισθό στα 950 ευρώ μια κι έξω από την 1η Απριλίου του 2026, ανοίγοντας τον δρόμο για κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ το 2027!

Εδώ πρέπει να σημειωθεί πως οι αυξήσεις που αποφασίστηκαν για τον κατώτατο μισθό τα τέσσερα προηγούμενα χρόνια ήταν 50 ευρώ για το 2022, 2024 και 2025 και 67 ευρώ για το 2023. Από το 2019 μέχρι το 2025, έχει σημειωθεί αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 35,4%.

Σε κάθε περίπτωση, το επικρατέστερο σενάριο σήμερα είναι οι κατώτατες αποδοχές να διαμορφωθούν πέριξ των 920 – 930 ευρώ, συμπαρασύροντας αυτόματα προς τα πάνω τις τριετίες και μια σειρά επιδομάτων.

Τι θα ισχύσει για επίδομα γάμου και 3ετίες

Μαζί με τον κατώτατο μισθό «φουσκώνει» και το βασικό ημερομίσθιο για τον ανειδίκευτο εργάτη, όπως και επιδόματα για ανέργους, εποχικά εργαζόμενους ως και… φοιτητές.

Φυσικά, θα διαμορφωθεί αναλόγως και το επίδομα γάμου (αντιστοιχεί στο 10% του βασικού μισθού), αλλά και οι κατώτατες αποδοχές με ενσωματωμένες τριετίες.

Σήμερα ο κατώτατος μισθός είναι 880 ευρώ μεικτά και αντιστοιχεί σε καθαρό ποσό περίπου 744 ευρώ.

Αν όλα εξελιχθούν όπως αναμένεται, από την 1η Απριλίου του 2026 οι κατώτατες αποδοχές θα διαμορφωθούν στα 920 ευρώ μεικτά για τον άγαμο.

Δηλαδή ο καθαρός μισθός να κινείται πέριξ των 780 ευρώ, με τα εν λόγω ποσά να συνιστούν την βάση υπολογισμού των επιδομάτων προϋπηρεσίας, τα οποία έχουν «ξεπαγώσει» από την 1η Ιανουαρίου 2024 και λαμβάνουν υπόψιν την προϋπηρεσία προ της 12ης Φεβρουαρίου 2012 και μετά την 1η Ιανουαρίου 2024.

Εάν λοιπόν επικρατήσει αυτό το σενάριο, τότε οι αποδοχές των εργαζομένων με προϋπηρεσία θα αυξηθούν περαιτέρω με τον εξής τρόπο:

- Με 1 τριετία ο μισθός θα είναι στα 1.016 ευρώ

- Με 2 τριετίες ο μισθός θα διαμορφωθεί στα 1.117 ευρώ

- Με 3 τριετίες ο μισθός θα ανέλθει στα 1.230 ευρώ.

Τα καθαρά ποσά για τους εργαζόμενους αναμένεται να είναι πιο ενισχυμένα δεδομένης της μειωμένης παρακράτησης φόρου, που τέθηκε σε ισχύ από την 1 η Ιανουαρίου της νέας χρονιάς.

Ποια επιδόματα θα αυξηθούν «αυτόματα»

Η αναπροσαρμογή των κατώτατων αποδοχών συμπαρασύρει «αυτόματα» και μια σειρά από βασικά επιδόματα, όπως για παράδειγμα το επίδομα ανεργίας, το οποίο υπολογίζεται πως θα ανέβει από τα 540 ευρώ που είναι σήμερα στα 562 ευρώ.

Συγκεκριμένα τα επιδόματα που συνδέονται με τον κατώτατο μισθό είναι τα εξής:

Ειδική παροχή μητρότητας: Κατώτατος μισθός.

Επίδομα γονικής αδείας: Κατώτατος μισθός

Βοήθημα λήξης ανεργίας: 13 ημερήσια επιδόματα.

Βοήθημα τρίμηνης παραμονής στα μητρώα ανέργων: 15 ημερήσια επιδόματα.

Επίδομα αποφυλακισμένων: 15 ημερήσια επιδόματα.

Επίσχεσης εργασίας: 20 ημερήσια επιδόματα.

Αφερεγγυότητας εργοδότη: Έως 3 μισθοί.

Εποχικό οικοδόμων: το 70% των 37 κατ. Ημερομισθίων.

Εποχικό σμυριδεργάτων: το 70% των 50 κατ. Ημερομισθίων.

Εποχικό για καλλιτέχνες, θέατρα, τουρισμό: το 70% των 25 κατ. Ημερομισθίων

Άλλα εποχικά (δασεργατών – ρητινοσυλλεκτών, καπνεργατών, αγγειοπλαστών – κεραμοποιών – πλινθοποιών και μισθωτών ναυπηγικής ζώνης): το 70% των 35 κατ. Ημερομισθίων.

Βοήθημα μη μισθωτών: Μηνιαίο επίδομα ανεργίας.

Επίδομα εργασίας: 50% επιδόματος ανεργίας.

Αποζημίωση Μαθητών ΕΠΑ.Σ.: 75% κατ. Ημερομισθίου

Επίδομα πρακτικής άσκησης (ΙΕΚ ΔΥΠΑ): 80% κατώτατου μισθού

Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας: Κατώτατος μισθός.

Προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα: Κατώτατο ημερομίσθιο.

Προγράμματα απασχόλησης: Επιδότηση 50% – 90% του κατώτατου μισθού.

Για εργαζόμενους φοιτητές που συμμετέχουν σε εξετάσεις: 30 κατώτατα ημερομίσθια για τους προπτυχιακούς / 10 κατώτατα ημερομίσθια για τους μεταπτυχιακούς.





Πηγή: skai.gr