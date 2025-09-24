Μισθοί Ένστολων: Τι δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης

Ενημέρωση πολιτικών συντακτών και ανταποκριτών ξένου Τύπου από τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη στις 22/09/2025:

ΕΡΩΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κύριε Υπουργέ, από τον ερχόμενο μήνα θα τρέξουν, θα ενσωματωθούν στους μισθούς όλων των ένστολων οι αυξήσεις που έχουν ανακοινωθεί εδώ και κάποιους μήνες. Επειδή όμως στο παρελθόν οι ένστολοι έχουν διατυπώσει επικρίσεις και έχουν εκφράσει και τις αντιδράσεις τους για τον τρόπο με τον οποίο στηρίζονται, θέλω να μου πείτε αν από τον υπολογισμό που έχετε κάνει, αυτή η ενίσχυση θα φαίνεται στην τσέπη, όπως συνηθίζετε να λέτε των ενστόλων ή αν θα πρέπει να περιμένουμε και κάτι ακόμη.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑΚΗ: Καταρχάς να πούμε, ότι οι ένστολοι θα δουν στην τσέπη τους από τον επόμενο μήνα και πολύ περισσότερο από τον Ιανουάριο, δηλαδή σε βάθος τριών μηνών, αρχής γενομένης από τον Νοέμβριο, ουσιαστικά, αυξήσεις, οι οποίες θα οφείλονται σε τρεις λόγους:

1. τις ειδικές αυξήσεις σχετικά με εκείνους, δηλαδή με το μισθολόγιό τους,

2. τις αυξήσεις που θα πάρουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι λόγω της μείωσης των φόρων, άρα τις λιγότερες κρατήσεις και

3. τις ετήσιες αυξήσεις, που εδώ και τρία χρόνια βλέπουν οι δημόσιοι υπάλληλοι.

Θα ήθελα να σταθώ λίγο περισσότερο στη νέα γενιά των ενστόλων, δηλαδή τα παιδιά αυτά τα οποία αποφοιτούν είτε από σχολές Αστυνομίας είτε από -παράδειγμα- την Σχολή Ευελπίδων. Ζήτησα, μάλιστα, τα σχετικά στοιχεία από το Υπουργείο Οικονομικών, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα μπορούσα να τα υπολογίσω από μόνος μου. Ένας, για παράδειγμα, ανθυπολοχαγός, απόφοιτος Σχολής Ευελπίδων μέχρι τα 25, για τα πρώτα χρόνια δηλαδή, μέχρι τα 25, με το συνδυασμό αυτών των αυξήσεων, άρα πάμε Ιανουάριο του 2026, όχι κατευθείαν από τον Νοέμβριο, είναι δηλαδή δύο οι αυξήσεις, μιλάμε τώρα για καθαρά, καθαρές αποδοχές: πάει από τα 1.151 τον μήνα, στα 1.352, δηλαδή 201 ευρώ, καθαρά, παραπάνω το μήνα. Όπως καταλαβαίνετε, είναι 2.400 ευρώ τον χρόνο. Αυτό, απόφοιτος σχολής Ευελπίδων, το ξαναλέω, μέχρι τα 25.

Αν πάμε 25 έως 30, δηλαδή αν είναι από 26 μέχρι και 30 (ετών), όπου εκεί έχουμε μείωση φόρου σημαντική, αλλά όχι μηδενισμό φόρου, από τα 1.199 που παίρνει, ένα μέσο μισθό καθαρά, πάει στα 1.395, 196 ευρώ, μηνιαίως, καθαρά, παραπάνω -και εδώ είναι λίγο κάτω από τα 2.400 ευρώ τον χρόνο.

Πάμε στην περίπτωση της αστυνομίας. Αρχιφύλακας 22 ετών, νεοδιορισμένος απόφοιτος, για παράδειγμα της Σχολής Αστυνομίας, το 22 ετών το λέω…μέχρι 25 ετών ισχύει αυτό που θα σας πω. Έπαιρνε, καθαρά, τώρα που μιλάμε 947 ευρώ, θα πάει στα 1.040 συνολικά τον Ιανουάριο, άρα είναι 93 ευρώ μηνιαίως. Είναι περίπου 1.100 ευρώ παραπάνω τον χρόνο. Αντίστοιχες αυξήσεις θα δουν και όσοι είναι πάνω από 30, ανάλογες αυξήσεις, ειδικά όσοι έχουν παραπάνω παιδιά. Να σας πω κάποια παραδείγματα για όσους είναι πάνω από 30. Την περίπτωση, δηλαδή, του αρχιφύλακα που χρησιμοποιήσαμε πριν: θα δει 103 ευρώ παραπάνω τον μήνα εάν δεν έχει παιδιά, 117 ευρώ παραπάνω τον μήνα εάν έχει ένα παιδί και 129 ευρώ παραπάνω, καθαρά, τον μήνα αν έχει δύο παιδιά.

Είναι σημαντικές οι αυξήσεις. Τις χρωστούσε η πολιτεία στους ανθρώπους αυτούς, όπως και στο σύνολο της κοινωνίας. Γι’ αυτό και έχει πολύ μεγάλη σημασία να δει ο κόσμος σιγά – σιγά, ενόψει των επόμενων μηνών, αυτές οι μειώσεις φόρων και αυτές οι παρεμβάσεις, τι σχέση έχουν με το εισόδημά τους. Πόσο, δηλαδή, θα κερδίσουν τον μήνα για να αντιμετωπίσουν μια πραγματικά δύσκολη περίοδο αυξημένου κόστους ζωής.

