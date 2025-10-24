Μισθοί Αστυνομικών: Πρόταση για αναδιαμόρφωση των συντελεστών προσαύξησης του βασικού μισθού της κατηγορίας μισθολογικής κατάταξης Γ

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Προερχόμενων εξ Ειδικών Φρουρών και Ειδικών Φρουρών Ελληνικής Αστυνομίας (ΠΟΑΕΦ) σε ανακοίνωση της, παρουσίασε καίριες παρατηρήσεις- προτάσεις επί του Σχεδίου Νόμου που περιλαμβάνει νέες μισθολογικές ρυθμίσεις για τα ένστολα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ..

Μεταξύ των όσων προτάθηκαν περιλαμβάνεται και η αναδιαμόρφωση των συντελεστών προσαύξησης του βασικού μισθού της κατηγορίας μισθολογικής κατάταξης Γ.

Διαβάστε επίσης

Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Προερχόμενων εξ Ειδικών Φρουρών και Ειδικών Φρουρών Ελληνικής Αστυνομίας, από την επισκόπηση των διατάξεων του άρθρου 22 [Συντελεστής προσαύξησης βασικού μισθού], οι βασικοί μισθοί, όπως καθορίζονται με το άρθρο 21 του ίδιου νομοσχεδίου, προσαυξάνονται ανάλογα με την κατηγορία μισθολογικής κατάταξης και τον βαθμό, πολλαπλασιαζόμενοι, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τους διαλαμβανόμενους σε αυτό συντελεστές.

Αιτιολογική βάση της εν λόγω πρότασης αποτελούν τα εξής:

Οι συντελεστές αυτοί για την κατηγορία Γ, είναι μεν υψηλότεροι από τους αντίστοιχους της κατηγορίας Β, πλην όμως δεν ικανοποιούν τις ανάγκες του προσωπικού που αφορά ούτε απομειώνουν τις αποκλίσεις των τελικών βασικών μισθών, καθόσον οι βασικοί μισθοί της κατηγορίας Β είναι αυξημένοι σε σύγκριση με εκείνους της κατηγορίας Γ και οι διαφορές αυτές που προκαλούν άδικη και άνιση μεταχείριση δεν ισοσταθμίζονται με την μικρή διαφοροποίηση των συντελεστών και για το λόγο αυτό επιβάλλεται η περαιτέρω αύξησή τους, δεδομένου ότι σε μεγάλο αριθμό αφορούν προσωπικό με τα αυτά σχεδόν καθήκοντα [μη ανακριτικούς υπαλλήλους] ανεξαρτήτως της κατηγορίας προέλευσης.

Δείτε εδώ και τις υπόλοιπες προτάσεις της ΠΟΑΕΦ