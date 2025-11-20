Μισθοί Αστυνομικών: "Το δούλεμα πάει σύννεφο" - Γράφει ο Χρήστος Καργιοτούδης

Το δούλεμα πάει σύννεφο.

Άνθρακες ο θησαυρός. Ψιχία από το παντεσπάνι.

Πραγματικά παραδείγματα:

α) 25 έτη υπηρεσίας – Υ/Β’.

Αύξηση: 98€ μικτά – 57,7€ καθαρά. Κρατήσεις: 41.1%.

β) 29 έτη υπηρεσίας – Ανθ/μος.

Αύξηση: 52€ μικτά – 30,6€ καθαρά. Κρατήσεις: 41.1%.

Αυτά είναι τα «μεγάλα» νέα για τους αστυνομικούς;

Την ώρα που:

• Ο πληθωρισμός καλπάζει.

• Τα είδη πρώτης ανάγκης είναι απλησίαστα.

• Οι λογαριασμοί ενέργειας θυμίζουν δεύτερο ενοίκιο.

• Οι φόροι διαλύουν τα οικογενειακά εισοδήματα.

• Η παλιά μεσαία τάξη μένει πλέον εκτός επιδομάτων( θέρμανσης - τέκνων κτλ ) λόγω ''παγωμένων'' εισοδηματικών κριτηρίων.

Αυξήσεις–ψίχουλα. Κοροϊδία για τη ραχοκοκαλιά της ΕΛ.ΑΣ., το χαμηλόβαθμο προσωπικό των Β’, Γ’ και Δ’ κατηγοριών.

Μισθολόγια πείνας που παρουσιάστηκαν στην κοινωνία σαν «χρυσάφι».

Φιάσκο – όπως το επικίνδυνο, όπως τα νυχτερινά.

Όλες τις τελευταίες και πολυδιαφημισμένες αυξήσεις μαζί να βάλεις, ο μήνας πάλι δεν βγαίνει. Ένα καρότσι στο super market δεν γεμίζει.

Λαϊκίζω; Όχι.

Άλλοι λαϊκίζουν....αντιστρόφως , με το θράσος να λένε ότι 5.000€ βουλευτική αποζημίωση δεν φτάνει.

Εγώ μιλάω με πράξεις και αριθμούς.

41.1% κρατήσεις.

Μπόλικα παλαμάκια από κάποιους συνδικαλιστές που μάς οδήγησαν στη σφαγή.

Μαζί με τα γνωστά επικοινωνιακά πυροτεχνήματα των εκάστοτε κυβερνώντων.

Καληνύχτα σας.

ΚΑΡΓΙΟΤΟΥΔΗΣ Χρήστος

Πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Κιλκίς.