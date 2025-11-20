PoliceNET of Greece logo
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ

Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Μισθοί Αστυνομικών: "Το δούλεμα πάει σύννεφο" - Γράφει ο Χρήστος Καργιοτούδης

1
15:19 | 20/11/2025

Το δούλεμα πάει σύννεφο.

Άνθρακες ο θησαυρός. Ψιχία από το παντεσπάνι.

Διαβάστε επίσης

Πραγματικά παραδείγματα:

α) 25 έτη υπηρεσίας – Υ/Β’.
Αύξηση: 98€ μικτά – 57,7€ καθαρά. Κρατήσεις: 41.1%.

β) 29 έτη υπηρεσίας – Ανθ/μος.
Αύξηση: 52€ μικτά – 30,6€ καθαρά. Κρατήσεις: 41.1%.

Αυτά είναι τα «μεγάλα» νέα για τους αστυνομικούς;

Την ώρα που:

• Ο πληθωρισμός καλπάζει.
• Τα είδη πρώτης ανάγκης είναι απλησίαστα.
• Οι λογαριασμοί ενέργειας θυμίζουν δεύτερο ενοίκιο.
• Οι φόροι διαλύουν τα οικογενειακά εισοδήματα.
• Η παλιά μεσαία τάξη μένει πλέον εκτός επιδομάτων( θέρμανσης - τέκνων κτλ ) λόγω ''παγωμένων'' εισοδηματικών κριτηρίων.

Αυξήσεις–ψίχουλα. Κοροϊδία για τη ραχοκοκαλιά της ΕΛ.ΑΣ., το χαμηλόβαθμο προσωπικό των Β’, Γ’ και Δ’ κατηγοριών.

Μισθολόγια πείνας που παρουσιάστηκαν στην κοινωνία σαν «χρυσάφι».
Φιάσκο – όπως το επικίνδυνο, όπως τα νυχτερινά.
Όλες τις τελευταίες και πολυδιαφημισμένες αυξήσεις μαζί να βάλεις, ο μήνας πάλι δεν βγαίνει. Ένα καρότσι στο super market δεν γεμίζει.

Λαϊκίζω; Όχι.
Άλλοι λαϊκίζουν....αντιστρόφως , με το θράσος να λένε ότι 5.000€ βουλευτική αποζημίωση δεν φτάνει.

Εγώ μιλάω με πράξεις και αριθμούς.
41.1% κρατήσεις.
Μπόλικα παλαμάκια από κάποιους συνδικαλιστές που μάς οδήγησαν στη σφαγή.
Μαζί με τα γνωστά επικοινωνιακά πυροτεχνήματα των εκάστοτε κυβερνώντων.

Καληνύχτα σας.

ΚΑΡΓΙΟΤΟΥΔΗΣ Χρήστος 

Πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Κιλκίς. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΓΙΟΤΟΥΔΗΣ ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ ΕΛ.ΑΣ.
Policenet.gr © | 2025 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis