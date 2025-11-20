Μισθοί Αστυνομικών: "Το δούλεμα πάει σύννεφο" - Γράφει ο Χρήστος Καργιοτούδης

Το δούλεμα πάει σύννεφο.
Άνθρακες ο θησαυρός. Ψιχία από το παντεσπάνι.
Διαβάστε επίσης
Πραγματικά παραδείγματα:
α) 25 έτη υπηρεσίας – Υ/Β’.
Αύξηση: 98€ μικτά – 57,7€ καθαρά. Κρατήσεις: 41.1%.
β) 29 έτη υπηρεσίας – Ανθ/μος.
Αύξηση: 52€ μικτά – 30,6€ καθαρά. Κρατήσεις: 41.1%.
Αυτά είναι τα «μεγάλα» νέα για τους αστυνομικούς;
Την ώρα που:
• Ο πληθωρισμός καλπάζει.
• Τα είδη πρώτης ανάγκης είναι απλησίαστα.
• Οι λογαριασμοί ενέργειας θυμίζουν δεύτερο ενοίκιο.
• Οι φόροι διαλύουν τα οικογενειακά εισοδήματα.
• Η παλιά μεσαία τάξη μένει πλέον εκτός επιδομάτων( θέρμανσης - τέκνων κτλ ) λόγω ''παγωμένων'' εισοδηματικών κριτηρίων.
Αυξήσεις–ψίχουλα. Κοροϊδία για τη ραχοκοκαλιά της ΕΛ.ΑΣ., το χαμηλόβαθμο προσωπικό των Β’, Γ’ και Δ’ κατηγοριών.
Μισθολόγια πείνας που παρουσιάστηκαν στην κοινωνία σαν «χρυσάφι».
Φιάσκο – όπως το επικίνδυνο, όπως τα νυχτερινά.
Όλες τις τελευταίες και πολυδιαφημισμένες αυξήσεις μαζί να βάλεις, ο μήνας πάλι δεν βγαίνει. Ένα καρότσι στο super market δεν γεμίζει.
Λαϊκίζω; Όχι.
Άλλοι λαϊκίζουν....αντιστρόφως , με το θράσος να λένε ότι 5.000€ βουλευτική αποζημίωση δεν φτάνει.
Εγώ μιλάω με πράξεις και αριθμούς.
41.1% κρατήσεις.
Μπόλικα παλαμάκια από κάποιους συνδικαλιστές που μάς οδήγησαν στη σφαγή.
Μαζί με τα γνωστά επικοινωνιακά πυροτεχνήματα των εκάστοτε κυβερνώντων.
Καληνύχτα σας.
ΚΑΡΓΙΟΤΟΥΔΗΣ Χρήστος
Πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Κιλκίς.