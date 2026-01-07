PoliceNET of Greece logo
Μήνυμα του 112 σε κατοίκους των περιοχών της Ηπείρου για έντονα καιρικά και κατολισθητικά φαινόμενα

καιρος
21:32 | 07/01/2026

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη σε κατοίκους των περιοχών της Ηπείρου, προειδοποιώντας τους για έντονα καιρικά και κατολισθητικά φαινόμενα μέχρι αύριο τις πρωινές ώρες και καλώντας τους να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους.

   Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει:

   «Εκδήλωση έντονων καιρικών και κατολισθητικών φαινομένων μέχρι τις πρωινές ώρες της 08/01/2026 σε περιοχές της Περιφέρειας Ηπείρου. Προσοχή στις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

   Σημειώνεται ότι σύμφωνα με πηγές της Πολιτικής Προστασίας, το μήνυμα εκδόθηκε και αποστάλθηκε με εισήγηση της επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου και συναίνεση του προϊσταμένου Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου.

