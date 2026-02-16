«Milo»: Η Μαριόν Κοτιγιάρ συναντά ξανά τη Νικόλ Γκαρσία σε ένα σύγχρονο «γουέστερν» μυστηρίου

Η Γαλλίδα ηθοποιός και σκηνοθέτις Νικόλ Γκαρσία (Nicole Garcia) μοιράστηκε λεπτομέρειες για τη νέα της ταινία με τίτλο «Milo», στην οποία συνεργάζεται ξανά με τη βραβευμένη με Όσκαρ Μαριόν Κοτιγιάρ (Marion Cotillard).



Η Studiocanal έχει ήδη ξεκινήσει τις πωλήσεις της ταινίας στο πλαίσιο του European Film Market (EFM) στο Βερολίνο.



Η πρωταγωνίστρια του «La Vie en Rose», υποδύεται μια μοναχική γυναίκα που φτάνει σε μια ήσυχη επαρχιακή πόλη της γαλλικής επαρχίας Ντρομ και πιάνει δουλειά σε ένα τοπικό καφέ, σύμφωνα με το Deadline.



«Είναι μια ξένη, περιτριγυρισμένη από ένα πέπλο μυστηρίου.

Θυμίζει τους χαρακτήρες των γουέστερν που καταφθάνουν στην πόλη από το πουθενά -

μόνο που εδώ, στη θέση του άνδρα, έχουμε μια γυναίκα», ανέφερε η σκηνοθέτις.