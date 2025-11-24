Μηχανικό πρόβλημα προκάλεσε φωτιά σε λεωφορείο του ΟΑΣΘ

Λεωφορείο του ΟΑΣΘ, που εκτελούσε το δρομολόγιο της γραμμής 11 προς Πυλαία, παρουσίασε μηχανικό πρόβλημα το βράδυ της Κυριακής στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Ο οδηγός του οχήματος αντιλήφθηκε τη δυσλειτουργία από τη μυρωδιά κι ενώ το λεωφορείο βρισκόταν στη διασταύρωση των οδών Εγνατία και Αγγελάκη. Αμέσως ακινητοποίησε το όχημα, αποβίβασε τους επιβάτες με ασφάλεια και κάλεσε άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Λίγο μετά τις ενέργειες του οδηγού, άρχισαν να βγαίνουν καπνοί και το πίσω μέρος του λεωφορείου, όπου βρίσκεται ο κινητήρας και ξέσπασε φωτιά. Η Πυροσβεστική έσπευσε στο σημείο με τρία οχήματα και δέκα πυροσβέστες, θέτοντας γρήγορα την κατάσταση υπό έλεγχο. Δεν σημειώθηκε τραυματισμός, ενώ φωτιά περιορίστηκε άμεσα. Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο λεωφορείο δεν ήταν ηλεκτροκίνητο, ωστόσο δεν ανήκει στον παλαιό στόλο του ΟΑΣΘ, καθώς είναι κάτω της δεκαετίας.

(φωτο αρχείου)