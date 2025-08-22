Μιχάλης Αναγνώστου: «Είναι θέμα χρόνου η Δεσπολλάρη να κατέβει τα 2 λεπτά»

Τέταρτη θέση στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπέργκεν, δύο πανελλήνια ρεκόρ στην κατηγορία Κ23. Αυτά είναι μερικά από τα επιτεύγματα της Γεωργίας Δεσπολλάρη μέσα στο 2025. Θα μπορούσε να έχει «γράψει» χαμηλότερο χρόνο από τα 2.00.69 που χρονομετρήθηκε η τελευταία της κούρσα στα 800 μ. στο Λουβέν πριν από μια εβδομάδα; Ο προπονητής της Μιχάλης Αναγνώστου δήλωσε κατηγορηματικά στην ιστοσελίδα του ΣΕΓΑΣ ότι ήταν θέμα συγκυριών που το χρονόμετρο δεν σταμάτησε κάτω από τα 2 λεπτά φέτος!

Σε μια περίοδο που τόσο η ίδια όσο και ο προπονητής της βρίσκονται στην αναμονή προκειμένου να δουν εάν θα είναι ανάμεσα στις 56 αθλήτριες που θα ταξιδέψουν στο Τόκιο για το Παγκόσμιο πρωτάθλημα, ο απολογισμός της μέχρι τώρα πορείας της 22χρονης μόνο θετικό πρόσημο μπορεί να έχει.

«Βρισκόμαστε στην αναμονή προκειμένου να δούμε εάν θα είναι στο Τόκιο από τις ακυρώσεις που θα γίνουν. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από τη σεζόν που έκανε η Γεωργία. Έδειξε ότι πλέον βρίσκεται σε άλλο επίπεδο, πιο επαγγελματικό και είμαι ενθουσιασμένος», είπε ο Αναγνώστου και συνέχισε: «Η Γεωργία όλη τη σεζόν βρίσκεται σε προετοιμασία. Είναι είτε στη Νότια Αφρική είτε στο Καρπενήσι για προπονήσεις. Όλη τη χρονιά. Η πορεία της Γεωργίας αποτελεί ένα παράδειγμα για όλα τα παιδιά. Έτσι έρχονται οι επιδόσεις».

Όσο για το εάν το να κατέβει τα 2 λεπτά είναι θέμα χρόνου, ο προπονητής τη Δεσπολλάρη απαντά: «Δεν της δόθηκε η ευκαιρία να κατέβει τα 2 λεπτά. Οι ικανότητες εννοείται ότι υπάρχουν. Η Γεωργία ακόμη είναι άπειρη στο αγώνισμα αυτό. Εάν βελτιώσει την τακτική της και τη θέση που πρέπει να παίρνει στα τελευταία μέτρα είναι δεδομένο ότι θα έρθουν καλύτεροι χρόνοι. Μην ξεχνάμε ότι είναι μια αθλήτρια 22 χρονών και στον στίβο βρίσκεται τα τελευταία 2μιση χρόνια. Θέλει χρόνο. Όσο γεμίζει εμπειρίες και είναι καλά αγωνιστικά θα βελτιωθεί και η τακτική της».

Οι μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις άλλωστε είναι αγωνίσματα που απαιτούν εμπειρία. «Στα 800 μ. οι αθλητές βρίσκονται συνήθως στην καλύτερη τους φάση αγωνιστικά στα 25-26 χρόνια τους. Βέβαια η Ανθή (σ.σ. Κυριακοπούλου αθλήτρια των 1500 μ. που ανήκει στο γκρουπ του Αναγνώστου) έκανε ρεκόρ στα 31 της χρόνια. Το μυστικό είναι να δουλεύεις με προετοιμασίες και να το δεις όλο πιο επαγγελματικά», κατέληξε ο Αναγνώστου.