Μιχαλακοπούλου: Για 5.000 ευρώ η βόμβα στη γνωστή ντισκοτέκ - «Ζευγάρι μου έδωσε την εντολή»

«… Τη βόμβα με προσέλαβε ένα ζευγάρι που είχε παλιούς λογαριασμούς, όπως μου είπαν, με τον ιδιοκτήτη του μαγαζιού και μου έδωσαν 5.000 ευρώ για να πάω και να τη βάλω».

Αυτές ήταν οι μόνες λέξεις παραδοχής του ενός από τους δύο συλληφθέντες που κατηγορούνται για την τοποθέτηση βόμβας στο νυχτερινό κατάστημα στη Μιχαλακοπούλου πριν από μερικούς μήνες.

Στα χέρια των αστυνομικών της Διεύθυνσης εκβιαστών βρίσκεται το άτομο, που όπως παραδέχτηκε, για λογαριασμό τρίτου έβαλε τη βόμβα. Ωστόσο, κρατάει το στόμα του ερμητικό κλειστό για την ταυτότητα του ζευγαριού, που του έδωσε την εντολή.

Οι Αρχές γνωρίζουν με ποιο αυτοκίνητο ο βομβιστής έφτασε στο κατάστημα, ότι κατέβηκε πλησίασε με καλυμμένα χαρακτηριστικά, άφησε τη βόμβα και εξαφανίστηκε.

Ο κινήσεις του βομβιστή είχαν καταγραφεί από κλειστό κύκλωμα ασφαλείας και από την πρώτη στιγμή οι αξιωματικοί του οργανωμένου εγκλήματος, κατάλαβαν ποιοι είχαν να κάνουν με προσωπικές διαφορές και με ανθρώπους που στο παρελθόν είχαν απασχολήσει ξανά την ΕΛΑΣ.

Μίνα Καραμήτρου

