«Μηδενικής Ανοχής στη μη χρήση κράνους»: 406 έλεγχοι σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας

Στο πλαίσιο εκστρατείας της «Μηδενικής Ανοχής στη μη χρήση κράνους», πραγματοποιήθηκαν, το χρονικό διάστημα από 04-08-2025 έως 10-08-2025, -406- τροχονομικοί έλεγχοι, στους οδικούς άξονες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας, με απώτερο σκοπό την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Οι εντατικοί τροχονομικοί έλεγχοι διενεργήθηκαν σε αναβάτες δικύκλων, τρικύκλων, οχημάτων ATV (γουρούνες) και οχημάτων Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφρύ Προσωπικό Ηλεκτρικό Όχημα), διότι η ζωή αξίζει πολύ περισσότερο από ένα κράνος.

Βάλε κράνος ακόμα και στη γειτονιά. Καμία απόσταση δεν είναι «κοντινή», διότι η προστασία που προσφέρει το προστατευτικό κράνος, στους αναβάτες δικύκλων, σε περίπτωση ατυχήματος είναι αναντικατάστατη. Είναι

ασπίδα ζωής και η ζωή σου δεν έχει αποστάσεις.

Πιο συγκεκριμένα:

- αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Γρεβενών και του Αστυνομικού Τμήματος Δεσκάτης Γρεβενών διενήργησαν συνολικά -66- ελέγχους και βεβαίωσαν -5- παραβάσεις εκ των οποίων -3- σε οδηγούς δικύκλων και -2- παραβάσεις σε οδηγούς Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφρύ Προσωπικό Ηλεκτρικό Όχημα), για μη χρήση προστατευτικού κράνους,

-αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Καστοριάς και του Αστυνομικού Τμήματος Άργους Ορεστικού διενήργησαν συνολικά -83- ελέγχους και βεβαίωσαν -2- παραβάσεις, εκ των οποίων -1- σε οδηγό δικύκλου και - 1- παράβαση σε οδηγό Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφρύ Προσωπικό Ηλεκτρικό Όχημα), για μη χρήση προστατευτικού κράνους,

- αστυνομικοί των Τμημάτων Τροχαίας Κοζάνης και Εορδαίας, διενήργησαν συνολικά -202- ελέγχους και βεβαίωσαν συνολικά -4- παραβάσεις, εκ των οποίων -3- παραβάσεις σε οδηγούς δικύκλου και -1- παράβαση σε οδηγό Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφρύ Προσωπικό Ηλεκτρικό Όχημα), για μη χρήση προστατευτικού κράνους και

- αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Φλώρινας και της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φλώρινας, διενήργησαν συνολικά -55- ελέγχους σε οδηγούς δικύκλων και βεβαίωσαν συνολικά -3- παραβάσεις σε οδηγούς δικύκλων, για μη χρήση προστατευτικού κράνους.

Επισημαίνεται ότι, η παράβαση της μη χρήσης και μη ορθής πρόσδεσης προστατευτικού κράνους, κατά την οδήγηση μοτοποδηλάτων, μοτοσυκλετών και τρίτροχων οχημάτων επιφέρει:

- για τον οδηγό, πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης για χρονικό διάστημα 30 ημερών,

- για τον επιβάτη, πρόστιμο 350 ευρώ, ενώ

- για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο., πρόστιμο 30 ευρώ.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας επισημαίνει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με μείωτη ένταση, εστιάζοντας στην καθολική υποχρέωσης χρήσης προστατευτικού κράνους για την πρόληψη σοβαρών, ή ακόμη και θανατηφόρων, τροχαίων ατυχημάτων.