"Μηδενική Ανοχή στη μη χρήση κράνους" – 317 τροχονομικοί έλεγχοι σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας

Στο πλαίσιο εκστρατείας της «Μηδενικής Ανοχής στη μη χρήση κράνους», πραγματοποιήθηκαν, το χρονικό διάστημα από 08-09-2025 έως 14-09-2025, 317 τροχονομικοί έλεγχοι, στους οδικούς άξονες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας, με απώτερο σκοπό την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Οι εντατικοί τροχονομικοί έλεγχοι διενεργήθηκαν σε αναβάτες δικύκλων, τρικύκλων, οχημάτων ATV (γουρούνες) και οχημάτων Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφρύ Προσωπικό Ηλεκτρικό Όχημα), διότι η ζωή αξίζει πολύ περισσότερο από ένα κράνος.

«Φόρα κράνος. Μια συνήθεια που σώζει ζωές! », καθώς μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού και αποτελεί το βασικότερο μέτρο ατομικής προστασίας για κάθε αναβάτη.

Πιο συγκεκριμένα:

αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Γρεβενών διενήργησαν -15- ελέγχους και βεβαίωσαν – 1 – παράβαση, σε οδηγό Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφρύ Προσωπικό Ηλεκτρικό Όχημα), για μη χρήση προστατευτικού κράνους,

ελέγχους και βεβαίωσαν – – παράβαση, σε οδηγό Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφρύ Προσωπικό Ηλεκτρικό Όχημα), για μη χρήση προστατευτικού κράνους, αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Καστοριάς και αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Άργους Ορεστικού Καστοριάς διενήργησαν συνολικά – 65 – ελέγχους και βεβαίωσαν -2- παραβάσεις σε οδηγούς δικύκλων, για μη χρήση προστατευτικού κράνους,

– ελέγχους και βεβαίωσαν -2- παραβάσεις σε οδηγούς δικύκλων, για μη χρήση προστατευτικού κράνους, αστυνομικοί των Τμημάτων Τροχαίας Κοζάνης και Εορδαίας, καθώς και αστυνομικοί των Αστυνομικών Τμημάτων Βοΐου και Σερβίων Κοζάνης διενήργησαν συνολικά – 188 – ελέγχους και βεβαίωσαν συνολικά – 8 – παραβάσεις, εκ των οποίων – 6 – παραβάσεις σε οδηγούς δικύκλων, -1- παράβαση σε οδηγό Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφρύ Προσωπικό Ηλεκτρικό Όχημα), και – 1 – παράβαση σε επιβάτη δικύκλου, για μη χρήση προστατευτικού κράνους και

– ελέγχους και βεβαίωσαν συνολικά – – παραβάσεις, εκ των οποίων – – παραβάσεις σε οδηγούς δικύκλων, παράβαση σε οδηγό Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφρύ Προσωπικό Ηλεκτρικό Όχημα), και – – παράβαση σε επιβάτη δικύκλου, για μη χρήση προστατευτικού κράνους και αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Φλώρινας, διενήργησαν –49– ελέγχους και βεβαίωσαν –2– παραβάσεις, εκ των οποίων –1– παράβαση σε οδηγό δικύκλου και –1– παράβαση σε επαγγελματία διανομέα οδηγό δικύκλου.

Επισημαίνεται ότι, η παράβαση της μη χρήσης και μη ορθής πρόσδεσης προστατευτικού κράνους, κατά την οδήγηση μοτοποδηλάτων, μοτοσυκλετών και τρίτροχων οχημάτων επιφέρει :

για τον οδηγό , πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης για χρονικό διάστημα 30 ημερών,

, πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης για χρονικό διάστημα 30 ημερών, για τον επιβάτη , πρόστιμο 350 ευρώ, ενώ

, πρόστιμο 350 ευρώ, ενώ για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο., πρόστιμο 30 ευρώ.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας επισημαίνει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, εστιάζοντας στην καθολική υποχρέωσης χρήσης προστατευτικού κράνους για την πρόληψη σοβαρών, ή ακόμη και θανατηφόρων, τροχαίων ατυχημάτων.