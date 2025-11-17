"Μηδενική Ανοχή στη μη χρήση κράνους" – 157 τροχονομικοί έλεγχοι σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας

Στο πλαίσιο εκστρατείας της «Μηδενικής Ανοχής στη μη χρήση κράνους», πραγματοποιήθηκαν, το χρονικό διάστημα από 10-11-2025 έως 16-11-2025, 157 τροχονομικοί έλεγχοι, στους οδικούς άξονες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας, με απώτερο σκοπό την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Οι εντατικοί τροχονομικοί έλεγχοι διενεργήθηκαν σε αναβάτες δικύκλων, τρικύκλων, οχημάτων ATV (γουρούνες) και οχημάτων Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφρύ Προσωπικό Ηλεκτρικό Όχημα), διότι κάθε πολίτης είναι αναγκαίο να συνειδητοποιήσει ότι η ζωή του αξίζει πολύ περισσότερο από ένα κράνος.

Πιο συγκεκριμένα:

αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Γρεβενών διενήργησαν -30- ελέγχους, σε οδηγούς δικύκλων, για μη χρήση προστατευτικού κράνους,

ελέγχους, σε οδηγούς δικύκλων, για μη χρήση προστατευτικού κράνους, αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Καστοριάς διενήργησαν συνολικά – 55 – ελέγχους σε οδηγούς δικύκλων, για μη χρήση προστατευτικού κράνους,

– ελέγχους σε οδηγούς δικύκλων, για μη χρήση προστατευτικού κράνους, αστυνομικοί των Τμημάτων Τροχαίας Κοζάνης και Εορδαίας, διενήργησαν συνολικά – 59 – ελέγχους και βεβαιώθηκε – 1 – παράβαση, σε οδηγό δικύκλου, για μη χρήση προστατευτικού κράνους και

– ελέγχους και βεβαιώθηκε – – παράβαση, σε οδηγό δικύκλου, για μη χρήση προστατευτικού κράνους και αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Φλώρινας και του Αστυνομικού Τμήματος Αμυνταίου Φλώρινας, διενήργησαν συνολικά –13– ελέγχους και βεβαίωσαν –2– παραβάσεις, σε οδηγούς δικύκλων, για μη χρήση προστατευτικού κράνους.

Επισημαίνεται ότι, η παράβαση της μη χρήσης και μη ορθής πρόσδεσης προστατευτικού κράνους, κατά την οδήγηση μοτοποδηλάτων, μοτοσυκλετών και τρίτροχων οχημάτων επιφέρει :

για τον οδηγό , πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης για χρονικό διάστημα 30 ημερών ενώ

, πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης για χρονικό διάστημα 30 ημερών ενώ για τον επιβάτη, πρόστιμο 350 ευρώ.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας επισημαίνει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, εστιάζοντας στην καθολική υποχρέωσης χρήσης προστατευτικού κράνους για την πρόληψη σοβαρών, ή ακόμη και θανατηφόρων, τροχαίων ατυχημάτων.