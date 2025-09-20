ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΈΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΛΚΙΣ

Μία τελεία στην προχειρότητα θα ήταν ευχής έργον!

Την Παρασκευή στις 14:00 ανακοινώνονται οι υπηρεσίες.

Την ίδια μέρα, στις 21:00, η ΓΕ.Π.Α.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας «θυμάται» να συγκροτήσει τη Διμοιρία του Κιλκίς για τον αγώνα Πανσερραϊκός - Ατρόμητος, έναν αγώνα που ήταν προγραμματισμένος ήδη από τις 9 Ιουλίου!

Άνω κάτω, για ακόμη μία φορά, όλες οι υπηρεσίες της Δ.Α. Κιλκίς. Καμία λογική, καμία πρόβλεψη, κανένας σεβασμός απέναντι στους αστυνομικούς και στον οικογενειακό τους προγραμματισμό.

Κάποια στιγμή, κύριοι και κυρίες, αυτό το έργο πρέπει να τελειώσει. Δεν μπορεί η προχειρότητα να γίνεται κανόνας και η ασέβεια να βαφτίζεται «υπηρεσιακή ανάγκη».

Σε ένα Σώμα που παραπαίει για δεκάδες λόγους, δείξτε επιτέλους στοιχειώδη υπευθυνότητα και σεβασμό προς το προσωπικό, στις πλάτες του οποίου κυλούν οι τροχοί της ασφάλειας ολόκληρης της κοινωνίας.

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΡΓΙΟΤΟΥΔΗΣ Χρήστος

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΣΑΡΔΑΚΛΗΣ Νικόλαος