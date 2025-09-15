Μία σύλληψη για εμπρησμό από πρόθεση και κατ’ εξακολούθηση σε 10 περιπτώσεις

Για εμπρησμό από πρόθεση και κατ' εξακολούθηση, για δέκα πυρκαγιές, συνελήφθη χθες, 14 Σεπτεμβρίου αλλοδαπός στα Χανιά.

Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Χανίων και σύμφωνα με τις Αρχές, φέρεται υπαίτιος για τις δέκα πυρκαγιές εκ των οποίων οι πέντε σε κάδους απορριμμάτων και οι πέντε σε ξερά χόρτα και καλάμια, στις περιοχές Περιβόλια και Νέα Χώρα, του Δήμου Χανίων.

Ο συγκεκριμένος άνδρας κρατείται και θα οδηγηθεί την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025 ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελικής αρχής.