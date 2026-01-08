Μία σύλληψη για απόπειρα απάτης με το πρόσχημα του ΔΕΔΔΗΕ

Την απόπειρα εξαπάτησής της αντιλήφθηκε μια γυναίκα 51 ετών στη Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης και ειδοποίησε την αστυνομία η οποία προχώρησε σε μία σύλληψη.

Όπως κατήγγειλε η ίδια, άγνωστος την κάλεσε στο τηλέφωνο χθες το μεσημέρι και προσποιούμενος τον υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ ισχυρίστηκε ψευδώς ότι υπάρχει διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος στο σπίτι της. Ο υποτιθέμενος υπάλληλος την συμβούλεψε να συγκεντρώσει όλα τα χρυσαφικά και τα κοσμήματά της και να τα αφήσει μπροστά από την κατοικία της.

Η καταγγέλλουσα αντιλήφθηκε ότι επρόκειτο περί απάτης και ειδοποίησε την αστυνομία που έθεσε υπό διακριτική παρακολούθηση το σπίτι. Το απόγευμα της ίδιας μέρας εμφανίστηκε στο σημείο γυναίκα, 31 ετών, για να παραλάβει τα πολύτιμα αντικείμενα και συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνος.

Με τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος της οδηγείται στον εισαγγελέα, ενώ οι αστυνομικές έρευνες για την υπόθεση συνεχίζονται.