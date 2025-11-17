PoliceNET of Greece logo
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ

Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Μια σύλληψη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πρέβεζας

συλληψη
21:44 | 17/11/2025

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού προχώρησαν χτες (16-11-2025) τα ξημερώματα αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πρέβεζας, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία των ανηλίκων από το αλκοόλ.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης περιστατικού μέθης ανήλικης, που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χτες (16-11-2025) πρώτες πρωινές ώρες, συνελήφθη ο ημεδαπός, ιδιοκτήτης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου, όπως προέκυψε, η ανήλικη είχε καταναλώσει νωρίτερα αλκοόλ.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Policenet.gr © | 2025 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis