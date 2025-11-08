Μια σύλληψη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πρέβεζας

Συνελήφθη προχθες (6-11-2025) το μεσημέρι στην Πρέβεζα από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πρέβεζας ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο συνεχιζόμενων στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον κατηγορούμενο διότι μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε κατά την αποβίβασή του από λεωφορείο που είχε αφιχθεί από την Αθήνα, βρέθηκε και κατασχέθηκε σε ταξιδιωτικό σάκο που κατείχε συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη βάρους -582- γραμμαρίων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας.