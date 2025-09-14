Μια σύλληψη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου

Συνελήφθη προχθες (12 Σεπτεμβρίου 2025) το απόγευμα σε περιοχή της Χαλκιδικής, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου, ένας ημεδαπός άνδρας, για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών, εντοπίστηκε ο προαναφερόμενος άνδρας και στην οικία του διαπιστώθηκε να αποκρύπτει:

3 συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού βάρους 48,2 γραμμαρίων,

4 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 211 γραμμαρίων,

1 συσκευασία με κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα) βάρους 8,3 γραμμαρίων και

2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

τα οποία και κατασχέθηκαν.

Κατασχέθηκε και μία δίκυκλη μοτοσικλέτα ιδιοκτησίας του, καθώς και το χρηματικό ποσό των 930 ευρώ και 2 κινητά τηλέφωνα, που βρέθηκαν στην κατοχή του.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής.