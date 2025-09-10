Μια σύλληψη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λιβαδειάς

Συνελήφθη ημεδαπός, χτες (09-09-2025) το πρωί σε περιοχή της Λιβαδειάς, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λιβαδειάς, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων.

Ειδικότερα, έπειτα από κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, εντοπίστηκε ο ανωτέρω, στον κήπο της οικίας του σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο και σε νομότυπη έρευνα, στην κατοχή του και μετέπειτα στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-6- δενδρύλλια κάνναβης, ύψους από 1,2 έως 1,6 μέτρα, μετά πλήρους ριζικού συστήματος, τα οποία εκριζώθηκαν,

-18,1- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

αεροβόλο τυφέκιο,

-2- σπόροι κάνναβης,

ζυγαριά ακριβείας καθώς και

-2- κινητά τηλέφωνα.

Την προανάκριση ενήργησε με μεθοδικότητα το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λιβαδειάς, ενώ ο συλληφθέντας, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Βοιωτίας/Έδρα Λιβαδειάς.