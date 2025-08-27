Μια σύλληψη από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ιωαννίνων

Συνελήφθη προχθες (25-08-2025) πρώτες πρωινές ώρες σε περιοχή των Ιωαννίνων από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ιωαννίνων, ανήλικος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, ο ανήλικος μαζί με τρεις συνεργούς του οι οποίοι αναζητούνται, διέρρηξαν ψυγείο επιχείρησης (σούπερ μάρκετ) που ήταν τοποθετημένο στον εξωτερικό χώρο και αφαίρεσαν αναψυκτικά αξίας -120- ευρώ.

Οι προστρέξαντες αστυνομικοί ύστερα από επιστάμενες αναζητήσεις εντόπισαν τον ανήλικο στην ευρύτερη περιοχή, ο οποίος και συνελήφθη.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.