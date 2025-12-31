PoliceNET of Greece logo
Μια σύλληψη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πυθαγορείου

21:44 | 31/12/2025

Συνελήφθη, στις 29-12-2025 στο Πυθαγόρειο της Σάμου, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πυθαγορείου, αλλοδαπός, κατηγορούμενος για επικίνδυνη οδήγηση οχήματος, καθώς και για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες στις 28-12-2025 σε οδικό δίκτυο στη Χώρα της Σάμου, ο συλληφθείς κινούμενος με Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, ενήργησε επικίνδυνους ελιγμούς, ενώ αρνήθηκε να συμμορφωθεί και σε σήμα στάσης αστυνομικών.

Το προανακριτικό έργο διενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Πυθαγορείου Σάμου.

