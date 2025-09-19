Μια σύλληψη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Λέρου

Συνελήφθη την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 205 στη Λέρο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Λέρου, 57χρονος ημεδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία για κατοχή – καλλιέργεια κάνναβης.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης σχετικά με διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, την Τρίτη (16.09.2025) το πρωί πραγματοποιήθηκε στοχευμένη έρευνα, στην κατοικία που 57χρονου κατά την οποία βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

-4- δενδρύλλια κάνναβης ύψους έως -1.60- εκ.

-45- γραμμάρια κάνναβη ακατέργαστη, αποξηραμένα φύλα και κλώνοι

Πλήρης εξοπλισμός εσωτερικού τύπου καλλιέργειας κάνναβης αποτελούμενος από τεχνικά μέσα δημιουργίας ελεγχόμενων συνθηκών θερμότητας-υγρασίας-εξαερισμού.

Οι ναρκωτικές ουσίες και τα υπόλοιπα πειστήρια κατασχέθηκαν.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης εντάσσεται στις ειδικές επιχειρησιακές δράσεις των Αστυνομικών Υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών.