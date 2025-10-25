Μια σύλληψη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κύμης

Συνελήφθη ημεδαπός, στις 22-10-2025 το μεσημέρι σε περιοχή της Εύβοιας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κύμης, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνες σε αγροτική – δασική έκταση της περιοχής, καθώς και σε εγκαταλειμμένο οίκημα που ο συλληφθείς χρησιμοποιούσε, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-2- δενδρύλλια κάνναβης ύψους -2- και -2,40- μέτρων αντίστοιχα,

-3- αυτοσχέδιες συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν ποσότητα φυτικών αποσπασμάτων κάνναβης, μεικτού βάρους -464- γραμμαρίων,

ζυγαριά ακριβείας και τρίφτης κάνναβης,

διάφορα εργαλεία, γλάστρες, δοχείο με συσκευή ψεκασμού, συσκευασία με λίπασμα κ.λπ.

Την προανάκριση διενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Κύμης.