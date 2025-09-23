Μια σύλληψη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου

Συνελήφθη το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025 στη Ρόδο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, ένας ανήλικος σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για διάπραξη κλοπών.

Ειδικότερα, βραδινές ώρες της 20.09.2025 εντοπίσθηκε ο ανήλικος να μεταφέρει καύσιμα σε φιάλη, τα οποία όπως προέκυψε είχε αφαιρέσει από δίκυκλο.

Κατά την περαιτέρω έρευνα της υπόθεσης καθώς και τη συλλογή-αξιολόγηση-αξιοποίηση στοιχείων που συγκεντρώθηκαν, διακριβώθηκε, ότι ο δράστης το χρονικό διάστημα από 19.09.2025 έως 20.09.2025 προέβη σε δύο ακόμα κλοπές από ισάριθμα καταστήματα αφαιρώντας χρήματα και φορητό υπολογιστή αφής «tablet».

Η φιάλη με το καύσιμο κατασχέθηκε, καθώς και ο φορητός υπολογιστής αφής ο οποίος αποδόθηκε στον δικαιούχο.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνει και δύο συνεργούς του.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτόδικων Ρόδου.