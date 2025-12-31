Μια σύλληψη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης

Συνελήφθη προχθες (29.12.2025) από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης, ημεδαπός κατηγορούμενος για έκθεση και παράβαση νομοθεσίας προστασίας ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ ,στο Ρέθυμνο

Ειδικότερα βραδινές ώρες της 28.12.2025 , ανήλικη ημεδαπή μεταφέρθηκε με συμπτώματα μέθης στο Νοσοκομείο Ρεθύμνης.

Όπως προέκυψε από την προανάκριση της ανωτέρω Υπηρεσίας, η ανήλικη είχε προμηθευτεί αλκοολούχο ποτό από κατάστημα μίνι μάρκετ ιδιοκτησίας 43χρονου ημεδαπού.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.