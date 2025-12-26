Μια σύλληψη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ορεστιάδας

Συνελήφθη βραδινές ώρες της 23/24-12-2025 στην Εθνική οδό Αρδανίου – Ορμενίου, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ορεστιάδας ένας ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, οι ανωτέρω αστυνομικοί εντόπισαν τον δράστη να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, στο εσωτερικό του οποίου βρέθηκε κατά τη διάρκεια του αστυνομικού ελέγχου που πραγματοποίησαν σε συνεργασία με αστυνομικούς της ίδιας Υπηρεσίας και του Τμήματος Τροχαίας Ορεστιάδας, ποσότητα κοκαΐνης βάρους -107- γραμμαρίων η οποία και κατασχέθηκε.

Ακολούθως σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία και στην κατοχή του συλληφθέντα, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης βάρους -202- γραμμαρίων, μικροποσότητα κατεργασμένης κάνναβης, μια ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, -99- κενές συσκευασίες, χρηματικά ποσά και τρία κινητά τηλέφωνα. Επιπλέον κατασχέθηκε το ανωτέρω όχημα που χρησιμοποιούσε ο δράστης.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ορεστιάδας, ενώ την προανάκριση ενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ορεστιάδας.