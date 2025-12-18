Μια σύλληψη από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. Ρόδου

Συνελήφθη την Τρίτη (16 Δεκεμβρίου 2025) στη Ρόδο, από περιπολούντες αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε., ένας 22χρονος ημεδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, προχθες βραδινές ώρες στο πλαίσιο ελέγχου που έγινε στον δράστη βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν:

Κοκαΐνη συνολικού βάρους -15,2- γραμμαρίων, σε -4- συσκευασίες έτοιμη προς διακίνηση

Κάνναβη ακατέργαστη συνολικού βάρους -33,5- γραμμαρίων

Ο δράστης, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, οδηγείται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.