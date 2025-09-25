PoliceNET of Greece logo
Μια σύλληψη από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. Κέρκυρας

12:59 | 25/09/2025

Από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.), συνελήφθη, προχθες 23 Σεπτεμβρίου 2025, στην Κέρκυρα, 63χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για κατοχή ναρκωτικών ουσιών και καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης.

Πιο αναλυτικά, ο 63χρονος εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς και στο πλαίσιο των ερευνών που ακολούθησαν διαπιστώθηκε να κατέχει ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης συνολικού βάρους -31,8- γραμμαρίων, καθώς και να καλλιεργεί -3- δενδρύλλια κάνναβης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.

