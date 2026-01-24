Μια σύλληψη από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. Ιωαννίνων

Συνελήφθη προχθες (22-01-2026) το πρωί σε περιοχή των Ιωαννίνων από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος συνελήφθη καθώς σε διαδοχικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο όχημα που οδηγούσε, αρχικά, και στο σπίτι του στη συνέχεια, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους -21,5- γραμμαρίων,

αναδιπλούμενο μαχαίρι, μήκους -19- εκατοστών και

μεταλλική πτυσσόμενη ράβδος (γκλομπ) μήκους -54- εκατοστών.

Προανάκριση για την υπόθεση ενεργήθηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων.