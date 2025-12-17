Μια σύλληψη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην περιοχή του Πειραιά

Από Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. συνελήφθη, απογευματινές ώρες της 13-12-2025, 14χρονος κατηγορούμενος για ληστεία κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση ενώ συνελήφθη και γονέας του 14χρονου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Ειδικότερα, ο 14χρονος απογευματινές ώρες της 13-12-2025, προσέγγισε μαζί με έτερους ανήλικους, 13χρονο που κινούνταν πεζός στην περιοχή του Πειραιά και με χρήση βίας του αφαίρεσαν χρυσή αλυσίδα λαιμού και διέφυγαν.

Διαβάστε επίσης

Κληθέντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., μετά από επισταμένες αναζητήσεις, εντόπισε τον 14χρονο σε Πλατεία του Πειραιά και τον οδήγησε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δημοτικού Θεάτρου όπου ταυτοποιήθηκε ως δράστης της ληστείας.

Επιπρόσθετα, από την προανάκριση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δημοτικού Θεάτρου εξιχνιάστηκε ακόμα μία περίπτωση αφαίρεσης αλυσίδας καθώς ο 14χρονος, βραδινές ώρες της 1-12-2025 εντός του Σταθμού Μετρό Πειραιάς, με την απειλή χρήσης μαχαιριού αφαίρεσε χρυσό σταυρό από 23χρονο και διέφυγε.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.