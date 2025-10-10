Μια σύλληψη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Πρέβεζας

Συνελήφθη προχθες (08-10-2025) το απόγευμα στην Πρέβεζα από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Αστυνομικού Τμήματος Πρέβεζας ημεδαπός, που κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον ημεδαπό να επιβαίνει σε όχημα και στο πλαίσιο ελέγχου βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν:

-3- συσκευασίες με ισομερώς κατανεμημένη ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους -33,3- γραμμαρίων,

μεταλλικό τρίφτη με υπολείμματα ακατέργαστης κάνναβης,

αυτοσχέδιο τσιγάρο με μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης και

-30- κενά σακουλάκια αεροστεγούς κλεισίματος.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας.