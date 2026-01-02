Μια σύλληψη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Ηρακλείου

Συνελήφθη άμεσα στις 30.12.2025 από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου ημεδαπός κατηγορούμενος για κλοπή.

Ειδικότερα, στις 30.12.2025 το απόγευμα 43χρονος ημεδαπός εισήλθε σε φαρμακείο ιδιοκτησίας ημεδαπού και αφαίρεσε από το ταμείο το χρηματικό ποσό των 600 ευρώ.

Διαβάστε επίσης

Από αξιοποίηση στοιχείων, ο ημεδαπός ταυτοποιήθηκε ,αναζητήθηκε και εντοπίσθηκε από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας .

Σε έλεγχο που του βρέθηκε σχεδόν το σύνολο του αφαιρεθέντος χρηματικού ποσού το οποίο αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη του φαρμακείου.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.