Μια σύλληψη από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Εορδαίας

Συνελήφθη προχθες (07-01-2026) τις βραδινές ώρες από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) του Αστυνομικού Τμήματος Εορδαίας, ανήλικος, για κλοπή μοτοποδηλάτου στην Πτολεμαΐδα.

Ειδικότερα, ανωτέρω αστυνομικοί στο πλαίσιο της εποχούμενης περιπολίας τους στην περιοχή ευθύνης τους, εντόπισαν τον ανήλικο που είχε αφαιρέσει πριν λίγο μοτοποδήλατο, ιδιοκτησίας 68χρονου ημεδαπού, στην Πτολεμαΐδα.

Διαβάστε επίσης

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης συνελήφθη και ο γονέας του ανήλικου για παραμέληση της εποπτείας αυτού.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.