Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Μια σημαία, ένας στόχος: Η ενδυνάμωση της Δικαστικής Αστυνομίας

09:59 | 21/11/2025

Η αδιάλειπτη παρουσία της ηγεσίας υπογραμμίζει τη σημασία του θεσμού και την προσήλωση στην ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του.

Με αίσθημα ευθύνης και ενότητα, το Σώμα συνεχίζει την πορεία του, στηριζόμενο στις αρχές της νομιμότητας, της διαφάνειας και της υπηρεσιακής συνέπειας.

Η Δικαστική Αστυνομία, σταθερά προσανατολισμένη στην αποστολή της, παραμένει πυλώνας εμπιστοσύνης για τη Δικαιοσύνη και την κοινωνία.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
