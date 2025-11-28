Μια ημερίδα–σταθμός για τους πρώτους Ανταποκριτές στο Ευγενίδειο Ίδρυμα

Σε μια κατάμεστη αίθουσα του Ιδρύματος Ευγενίδου, πραγματοποιήθηκε χθες μια ημερίδα που έρχεται να καλύψει ένα τεράστιο κενό στη δημόσια συζήτηση: την ψυχολογική φθορά, το τραύμα και την καθημερινή ψυχική επιβάρυνση των Πρώτων Ανταποκριτών.

Ρεπορτάζ: Κέλλυ Σαουάχ-Μαραγκουδάκη

Ποιοι είναι οι πρώτοι ανταποκριτές; Εκείνοι που βρίσκονται πάντα στην πρώτη γραμμή. Που αντικρίζουν εικόνες που οι περισσότεροι από εμάς μόνο σε ταινίες του κινηματογράφου τις έχουμε δει. Μόνο που για εκείνους δεν υπάρχει σκηνοθέτης, oύτε το λεγόμενο...cut! Υπάρχει η σκληρή πραγματικότητα καθώς έρχονται αντιμέτωποι με φωτιές, πλημμύρες, αυτόχειρες. Έρχονται σε επαφή με εγκαυματίες, πνιγμένους, βαριά τραυματισμένους. Βιώνουν την απώλεια των συναδέλφων τους εν ώρα καθήκοντος. Αστυνομικοί, Πυροσβέστες, Λιμενικοί, Εκαβίτες έχουν μεταξύ τους ένα κοινό: Γνωρίζουν τη μυρωδιά του θάνατου.

Στο πάνελ συμμετείχαν καταξιωμένοι ομιλητές, άνθρωποι από την Ελληνική Αστυνομία, την Πυροσβεστική, το Λιμενικό Σώμα, το ΕΚΑΒ, όπου μαζί με ψυχολόγους της ΕΛ.ΑΣ. "φώτισαν" το ψυχολογικό προφίλ των ανθρώπων αυτών, παρουσιάζοντας δεδομένα, στατιστικές και επιστημονικές διατριβές που άγγιξαν βαθιά το ακροατήριο.

Τον κύκλο των ομιλιών άνοιξε η κ. Ράνια Γεωργιάδου (Αστυνομικός, Κλινική Ψυχολόγος και Αντιπρόσωπος της ΕΑΥΑ)

Το ερευνητικό και επαγγελματικό της ενδιαφέρον εστιάζει στην ψυχική ανθεκτικότητα και τη φροντίδα των ανθρώπων που υπηρετούν στην πρώτη γραμμή. Για το λόγο αυτό ο τίτλος της ομιλίας της ήταν: Ψυχολογία της Αντοχής στην πρώτη γραμμή: Φροντίδα & Ηγεσία.

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο Αστυνομικός, κ. Αθανάσιος Ρούσσης ο οποίος ανέδειξε την επιστημονική του έρευνα που έκανε για τη διπλωματική του με τίτλο: Διερεύνηση της επίδρασης του επιχειρησιακού στρες στην ψυχική ανθεκτικότητα των αστυνομικών στην Ελλάδα. Ακούστηκαν στατιστικά που σοκάρουν!

Βέβαια, δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από το χθεσινό πάνελ ο εμπνευστής και δημιουργός της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και της Ομάδας ΔΕΛΤΑ, γνωστός σε όλους μας ως ο Ράμπο των Ναρκωτικών, ο κ. Ιωάννης Ραχωβίτσας, οπου μοιράστηκε μαζί μας αληθινά περιστατικά που στιγμάτισαν τον ίδιο, τους συναδέλφους του αλλά και την οικογένειά του. Μέσα από τα βιώματα ενισχύθηκε το αίσθημα ενσυναίσθησης του ακροατηρίου για το πώς αντιμετωπίζουν οι ένστολοι τον τραυματισμό ή και τον θάνατο των συναδέλφων τους και πώς συνεχίζουν να υπηρετούν με αφοσίωση και ψυχή.

Αναμφίβολα ήταν ιδιαίτερη τιμή η παρουσία και η συμβολή της κας Γεωργίας Σωτηροπούλου σε αυτήν την προσπάθεια ερμηνείας του ψυχολογικού προφίλ των ανθρώπων που επεμβαίνουν πρώτοι αντιμετωπίζοντας ψυχοφθόρες καταστάσεις, η οποία ως Ψυχολόγος του Τμήματος Ψυχοκοινωνικής Μέριμνας του Πυροσβεστικού Σώματος ανέλαβε να τοποθετηθεί για την επαναλαμβανόμενη έκθεση των πυροσβεστών σε τραυματικές εμπειρίες αλλά και την ψυχική τους ανθεκτικότητα.

Από το Λιμενικό Σώμα, κεντρικός ομιλητής ήταν ο εν ενέργεια Ανθυπασπιστής κ. Γεώργιος Αναστασόπουλος ο οποίος ανέλυσε την ιδιοσυγκρασία και τα συστατικά στοιχεία της προσωπικότητας του Έλληνα Λιμενικού. Αναφέρθηκε συνοπτικά στις θάλασσες επιχειρήσεις διάσωσης, την εμφανή αστυνόμευση και τις εντάσεις εντός των εθνικών μας χωρικών υδάτων που αποτελούν μέρος της σκληρής καθημερινότητας που αντιμετωπίζουν άνδρες και γυναίκες του Λιμενικού Σώματος.

Τέλος, ο κ. Κυριάκος Σιδηρόπουλος (Συνταξιούχος Διασώστης-Πλήρωμα Ασθενοφόρου και Δημιουργός των Μηχανών Ταχείας Ανταπόκρισης) μίλησε για το δύσκολο επάγγελμα του διασώστη αναλύοντας την επίδραση που έχει στη ψυχική υγεία των υπαλλήλων αλλά μίλησε και για όσα διδάσκονται στη σχολή αλλά και όσα διδάσκονται στη ζωή, δηλαδή εν ώρα καθήκοντος.

Κεντρικό μήνυμα: το να ζητά κανείς βοήθεια δεν είναι αδυναμία, δεν είναι ντροπή — είναι πράξη θάρρους.

Η ημερίδα στόχευε να «σπάσει» το διαχρονικό ταμπού που συνοδεύει τη φράση «χρειάζομαι ψυχολογική υποστήριξη». Επί δεκαετίες στους κόλπους των Σωμάτων Ασφαλείας, η ανάγκη για ψυχική στήριξη θεωρούνταν αδυναμία. Χθες, αυτό το στερεότυπο δέχτηκε ίσως το πιο ισχυρό πλήγμα του.

Στο ακροατήριο παρευρέθηκαν αξιωματικοί και υπαξιωματικοί από όλα τα Σώματα Ασφαλείας, αλλά και διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι παρακολούθησαν με προσήλωση και αποχώρησαν βαθιά προβληματισμένοι αλλά και δικαιωμένοι που —επιτέλους— κάποιοι άγγιξαν αυτό το θέμα που τος αφορά άμεσα.

Η Τέχνη στο πλευρό των Πρώτων Ανταποκριτών

Ξεχωριστή θέση στην εκδήλωση είχε ο Εξωραϊστικός και Εκπολιτιστικός Σύλλογος Καλαμακίου, ο οποίος ειδικά για την ημερίδα δημιούργησε μια σειρά από χειροποίητους πίνακες–έργα τέχνης.

Οι δημιουργίες αποτύπωναν τους Πρώτους Ανταποκριτές όπως πραγματικά είναι: στην ώρα της μάχης, στο καθήκον, με αισθήματα αλτρουισμού, αυτοθυσίας και βαθιάς ανθρωπιάς.

Ήταν έργα που συγκίνησαν και έφεραν στο φως όσα συνήθως μένουν στο σκοτάδι.

Παράλληλα, το Σωματείο Λόγου και Τέχνης “Αλκυονίδες” Κορινθίας τίμησε τους ομιλητές με αναμνηστικές πλακέτες, προσδίδοντας κύρος και ζεστασιά στον επίσημο χαρακτήρα της βραδιάς.

Μια πρωτοβουλία που δεν έχει ξαναγίνει

Η χθεσινή ημερίδα ήταν μια πρωτοβουλία της διαδικτυακής σελίδας Πρώτων Βοηθειών, και σύμφωνα με τους διοργανωτές, κάτι πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα. Κανείς μέχρι σήμερα δεν είχε σταθεί τόσο ανοιχτά και τόσο θαρραλέα απέναντι στο ψυχικό βάρος που κουβαλούν οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής.

Οι διασώστες, οι αστυνομικοί, οι πυροσβέστες, οι λιμενικοί, αποτελούν τους σύγχρονους ήρωές μας, ανθρώπους που επιστρέφουν στο σπίτι τους και καλούνται να λειτουργήσουν «κανονικά», να μη δείχνουν ότι φοβούνται, ότι πονάνε, ότι λυγίζουν. Χθες, για πρώτη φορά, κάποιος τους άκουσε. Και αυτό από μόνο του καθιστά αυτή την ημερίδα ιστορική.

Εκ μέρους της διαδικτυακής σελίδας Πρώτων Βοηθειών #POLICEMED όπου σε αυτή και στους ανθρώπους που τη διαχειρίζονται ανήκει η έμπνευση και η διοργάνωση δόθηκαν ευχαριστήρια

πρώτα από όλους στο Ίδρυμα Ευγενίδου και ιδιαίτερα στον κ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ - ΕΥΓΕΝΙΔΗ για την φιλοξενία σε έναν από τους πιο υπερσύγχρονους χώρους της Ελλάδας, αλλά και σε όλους τους χορηγούς και υποστηρικτές που στάθηκαν δίπλα στη εθελοντική αυτή δράση και πίστεψαν στην αξία αυτής της ημερίδας.

Η συμβολή τους ήταν καθοριστική για να πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση υψηλού επιπέδου, που ανέδειξε με σεβασμό και ευαισθησία το έργο των Πρώτων Ανταποκριτών.

Με την υποστήριξή τους, απέδειξαν έμπρακτα πως όταν η κοινωνία ενώνεται, μπορούμε να δίνουμε δύναμη σε όσους μας στηρίζουν καθημερινά. Ο λόγος για τους: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, το φυσικό και διαδικτυακό κατάστημα ειδών Α’ Βοηθειών εξοπλισμού και μαχής FIRSTAID SHOP-ΤΑCMED.GR και τον ιδιοκτήτη αυτών κ. Νεοπτόλαιμο Τερλεμέ, την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ, το μεγαλύτερο και έγκριτο αστυνομικό σαιτ POLICENET.GR καθώς και τους υποστηρικτές της εκδήλωσης το ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΑΛΚΥΟΝΙΔΕΣ, τον ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ και τον ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΥΒΟΙΑΣ «ΣΤΡΑΤΑ».