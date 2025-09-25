Μια γυναίκα νεκρή σε τροχαίο δυστύχημα

Μια γυναίκα έχασε την ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα που συνέβη χτες πριν τις 12 το μεσημέρι στην Εγνατία Οδό Ηγουμενίτσας-Κήπων, λίγο πριν από τα διόδια του Αρδανίου.

Η γυναίκα που είναι από την Βουλγαρία ήταν συνοδηγός του Ι.Χ. αυτοκινήτου, το οποίο οδηγούσε ο γιος της, όταν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου λίγο πριν φτάσει στα διόδια Αρδανίου.

Διαβάστε επίσης

Σύμφωνα με το evros-news.gr το αυτοκίνητο έφυγε από τον δρόμο και ντελαπάρισε, με αποτέλεσμα η γυναίκα, 62 ετών (γεννημένη το 1963) να ανασυρθεί νεκρή και ο γιος της τραυματισμένος. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Σύμφωνα με ιατρικές εκτιμήσεις δεν κινδυνεύει η ζωή του και νοσηλεύεται εκεί.

Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Αλεξανδρούπολης.