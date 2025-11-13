Μία φωτογραφία, χίλιες λέξεις… για όσους θυμήθηκαν ξαφνικά την «ενότητα» - Άρθρο 10 εκπροσώπων των Αστυνομικών

Είναι οι ίδιοι που, την ώρα που ένα αυθόρμητο ποτάμι οργής και αγανάκτησης συναδέλφων διαδήλωνε έξω από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για το συνάδελφό μας που χαροπάλευε στο νοσοκομείο, επέλεξαν να μείνουν στην ιστορία ως «παλαιοκομματικοί εργατοπατέρες», καλώντας σε αντισυγκεντρώσεις έξω από τις Διευθύνσεις, παρά το γεγονός ότι είχαν επίσημα προσκληθεί να συμμετάσχουν. Και εν συνεχεία, ως γνωστοί καπηλευτές, αφού είδαν ότι η διασπαστική τους πρόθεση δεν «έπιασε», έφυγαν άρον άρον από τις Διευθύνσεις και έσπευσαν μια ντουζίνα από αυτούς να προλάβουν να στηθούν με ένα πανό έξω από το Υπουργείο… Γνωστές πρακτικές.



Λίγες ώρες αργότερα της ίδιας ημέρας, αυτοί οι «ενωτικοί», οι «έχοντες επαφή» με την αστυνομική πραγματικότητα και αφού έχυσαν κροκοδείλια δάκρυα, ψήφιζαν έκτακτες πρόωρες εκλογές, αδιαφορώντας για τα γεγονότα που εξελίσσονταν, προκειμένου να μη χάσουν τις καρέκλες τους.



Κύριε Γερακαράκο και κύριε Μαυραγάνη, είναι πλέον αργά για δάκρυα και επίκληση στην ενότητα. Δυστυχώς για εσάς, τα γεγονότα και οι διχαστικές σας πρακτικές έμειναν στην ιστορία, είναι αδιαμφισβήτητες και θα σας ακολουθούν για πάντα, όσο και να προσπαθείτε να παραποιήσετε την πραγματικότητα (από τα ελάχιστα που ομολογουμένως είστε καλοί).



Όπως δεν ξεχνάμε ότι όταν εμείς ήμασταν δίπλα σε συναδέλφους που έδιναν μάχη να μην προφυλακιστούν ύστερα από ένοπλη συμπλοκή, εσείς υιοθετούσατε το παιδί του Ρομά (δίχως έκτακτη κράτηση), αλλά ούτε ευρώ τότε για τη δοκιμαζόμενη οικογένεια του συναδέλφου, λειτουργώντας κατά την προσφιλή σας τακτική, ως δούρειος ίππος.



Και για να πείσετε για τις «αγνές» προθέσεις σας, βαφτίζετε πράξη ενσυνείδητης συλλογικής ευαισθησίας και εμπέδωσης συναδελφικών - ενδοαστυνομικών σχέσεων, την έκτακτη κράτηση 3 ευρώ από κάθε μέλος !

Μόνο που εμείς γνωρίζουμε τι πραγματικά ισχύει.



Γιατί αν πραγματικά σκοπός σας ήταν η στήριξη της οικογένειας και μόνο, είτε θα διαθέτατε όλο το ποσό από το τεράστιο αποθεματικό της ΠΟΑΣΥ, είτε θα δεχόσασταν την πρόταση δεκάδων Ενώσεων που σας απάντησαν ότι επιθυμούν να αποδώσουν τα χρήματα από τα αποθεματικά τους αναλογικά με τα μέλη τους, απ' ευθείας στην οικογένεια και όχι μέσω εσάς που δεν βάζετε ούτε ένα ευρώ και έχετε μόνο το ρόλο του επικοινωνιακού διαμεσολαβητή.



Και επειδή μιλάτε για επικοινωνιακά παιχνίδια, σας γνωρίζουμε ότι κάποιοι από εμάς ήδη στηρίζουμε την οικογένεια εμπράκτως στη δικαστική μάχη μέσω των Ενώσεών μας, καλύπτοντας τα έξοδα έτερου δικηγόρου που συμμετέχει στη δίκη, χωρίς να το διαφημίζουμε, χωρίς να το ανακοινώνουμε και χωρίς να υποβάλλουμε τα μέλη μας σε έκτακτες κρατήσεις.



Υ.Γ. Όσο για τα πρακτικά που επικαλείστε, ενημερώνουμε τους συναδέλφους πως λίγα είναι αυτά που έχουμε υπογράψει χωρίς παρατηρήσεις, καθώς συστηματικά τα παραποιείτε, καταγράφοντας ό,τι φαντάζεστε και όχι ό,τι πραγματικά ειπώθηκε στις συνεδριάσεις, πολλώ δε μάλλον δεν αποτυπώνετε τα ακριβή λεγόμενα ενός εκάστου.



Τα μέλη του ΔΣ :



Πάκος Δημοσθένης



Τσαϊρίδης Θεόδωρος



Χύτας Κωνσταντίνος



Παδιώτης Δημήτριος



Μουρατίδης Ιωάννης



Τουφάκης Χρήστος



Αγγελόπουλος Γεώργιος



Ζαχοπούλου Μαρία



Καρδιασμένος Μιχάλης



Βαγενά Σοφία